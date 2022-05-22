Тина Кароль встретилась с котом Степаном и назвала сумму, собранную для Украины в Каннах

Тина Кароль познакомилась с котом Степаном / Фото: instagram.com/tina_karol

Украинская певица Тина Кароль за последние несколько дне успела побывать в нескольких странах, чтобы привлечь внимание мира к войне в Украине. Так, исполнительница побывала в Японии и посетила Хиросиму.

Сразу после визита в Азию Кароль отправилась во Францию, на Каннский кинофестиваль, где также собирали помощь для Украины. О результатах мероприятия певица рассказала в своем Instagram.

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Нам удалось! На Каннском фестивале вместе с "Золотым глобусом" собрали 75 000$ на поддержку и развитие киноиндустрии Украины, – поделилась Тина.

Кроме того, Кароль познакомилась с пушистой украинской звездой – котом Степаном, который также прибыл в Канны. Там четвероногий блогер из Харькова получил престижную награду для инфлюэнсеров World Influencers and Bloggers Awards-2022.

Тина Кароль и кот Степан встретились в Каннах / Фото: instagram.com/tina_karol

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Ну и, конечно, невозможно было не увидеться с нашим "светским львом", Степаном, который кстати получил премию World influencers and bloggers Awards, за что поздравляем твою хозяйку и тебя. Ваша история эвакуации меня тронула до тревоги в сердце, – рассказала о встрече Тина Кароль.

Ранее мы писали, что Тина Кароль выступила на открытии арт-выставки об Украине на Белионалле в Венеции.