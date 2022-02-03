Тина Кароль заняла высокий пост в университете Михаила Поплавского

Тина Кароль стала завкафедрой в КУК / Фото: Instagram
Тина Кароль, которая недавно отпраздновала свой день рождения впервые за 12 лет, вошла в педагогический состав Киевского университета культуры.
Теперь певица станет заведующей кафедрой эстрадного вокала. Об этом сообщил ректор учебного учреждения Михаил Поплавский на своей странице в Instagram.
Тина Кароль завкафедрой эстрадного пения в Университете культуры, – объявил знаменитый ректор.
Сама Тина Кароль пока никак не прокомментировала новое назначение и не сообщала новость на странице.
Зато поклонники исполнительницы очень обрадовались тому, что теперь любимая певица будет делиться вокальными навыками с начинающими артистами.
- "Поздравляю"
- "Возможно Тина будет на вступительных?"
- "Два человека, которые добились успеха своими силами и творчеством"
- "Супер новость"
Опыт преподавания вокала у Кароль есть, ведь долгое время певица была тренером в вокальном шоу "Голоc країни". Также исполнительница записывает образовательные ролики "Уроки вокала" в своем аккаунте на платформе Patreon.
Ранее Тина Кароль заинтриговала совместными видео с бывшим бойфрендом Мишель Андраде Никитой Ломакиным, с которым записала один из таких уроков.