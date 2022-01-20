Тина Кароль заинтриговала совместным видео с бывшим Мишель Андраде

Тина Кароль недавно удивила публику новым дуэтом с грузинским певцом на шоу "Танцы со звездами", а сейчас спела вместе с Никитой Ломакиным.
Исполнительница и молодой певец вместе сняли ролик для аккаунта Кароль в Patreon. В этой соцсети Тина делится своими эксклюзивными видео и ведет рубрику "Уроки вокала".
Выход совместного видеоурока певица анонсировала на своей странице в Instagram.
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Именно для такого ролика Кароль и пригласила в гости своего бывшего подопечного в шоу "Голос країни". Музыканты попробовали разные вокальные техники и здорово посмеялись.
Что связывает Кароль и Ломакина?
После своего разрыва с певицей Мишель Андраде Никита Ломакин решил заявить о себе как об исполнителе. Для этого артист пришел на вокальное шоу. Именно там началось сотрудничество Кароль и Ломакина.
Также известно, что Тина и Никита однажды работали вместе. Исполнительница пригласила Ломакина исполнить с ней песню "Дикая вода" на церемонии M1 Music Awards 2017, так как ей понравился кавер музыканта.
Также, когда Ломакин в 2019 году решил провести свой сольный концерт, Кароль взялась помочь ему с организацией и даже пригласила своих музыкантов для работы с Никитой.
В 2021 году поклонники смогли услышать совместный трек певицы с Ломакиным. Вместе они записали дуэт на песню "Невірний".
Ранее мы сделали подборку самых неожиданных дуэтов Тины Кароль, о которых многие фанаты даже не знали.