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Тина Кароль засветила стройные ножки в пижаме без белья

Анастасия Рогожинская
9 февраля, 16:35
Украинская певица все чаще радует поклонников "живыми фото" из повседневной жизни. На этот раз звезда предстала в пикантном образе

Тина Кароль показала фанам снимки из своих рабочих будней. / Фото: instagram.com/tina_karol

Тина Король, которая заняла высокий пост в университете Михаила Поплавского, решила быть более откровенной с фанами и показывать свою жизнь вне кулис, какой она есть. Так сказать, поменьше модных кадров из фотосетов и побольше реальности

На днях певица показала Insta-фолловерам, как проходят ее будни. А "на десерт" звезда добавила кадр, где она предстала в довольно соблазнительном образе.

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Известно, что Тина Кароль занимается спортом и соблюдает правильное питание. Поэтому как результат – у певицы безупречная фигура, чем она и похвасталась.

Тина Кароль увлекла новым кадром. / Фото: instagram.com/tina_karol

Артистка поделилась селфи, которое она сделала перед зеркалом. Тина позирует на фото в черной атласной секси-пижаме, которая состоит из мини-шортиков и майки на тонких бретелях.

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Также Кароль опубликовала снимок из студии звукозаписи, показала репетицию к очередному выступлению и заинтриговала поклонников.

Тина Кароль на студии звукозаписи. / Фото: instagram.com/tina_karol

Еще раз тебя вдохну про запас… Это как песня на бес или еще на минутку со сцены заглянуть в ваши глаза и услышать шум аплодисментов. В тебе все сводит меня с ума красиво – это факт. В марте увидимся. Ваше Ти, – написала поп-дива.

Поклонники в восторге от таких кадров Тины Кароль – они засыпали звезду комплиментами:

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  • Наша любимая Ти.
  • Ти, мы так скучали, наконец-то лайф.
  • Вау, прекрасна такая.
  • Такие классные фотографии. Очень люблю такой формат.
  • Снова "живой пост"?! Тин, не останавливайся.
Фото: скриншот Instagram/ tina_karol

Напомним, Тина Кароль стала членом жюри Нацотбора на "Евровидение" от Украины. Компанию ей составят Ярослав Лодыгин и Джамала.