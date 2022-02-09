Тина Кароль засветила стройные ножки в пижаме без белья

Тина Кароль показала фанам снимки из своих рабочих будней. / Фото: instagram.com/tina_karol
Тина Король, которая заняла высокий пост в университете Михаила Поплавского, решила быть более откровенной с фанами и показывать свою жизнь вне кулис, какой она есть. Так сказать, поменьше модных кадров из фотосетов и побольше реальности
На днях певица показала Insta-фолловерам, как проходят ее будни. А "на десерт" звезда добавила кадр, где она предстала в довольно соблазнительном образе.
Известно, что Тина Кароль занимается спортом и соблюдает правильное питание. Поэтому как результат – у певицы безупречная фигура, чем она и похвасталась.
Артистка поделилась селфи, которое она сделала перед зеркалом. Тина позирует на фото в черной атласной секси-пижаме, которая состоит из мини-шортиков и майки на тонких бретелях.
Также Кароль опубликовала снимок из студии звукозаписи, показала репетицию к очередному выступлению и заинтриговала поклонников.
Еще раз тебя вдохну про запас… Это как песня на бес или еще на минутку со сцены заглянуть в ваши глаза и услышать шум аплодисментов. В тебе все сводит меня с ума красиво – это факт. В марте увидимся. Ваше Ти, – написала поп-дива.
Поклонники в восторге от таких кадров Тины Кароль – они засыпали звезду комплиментами:
- Наша любимая Ти.
- Ти, мы так скучали, наконец-то лайф.
- Вау, прекрасна такая.
- Такие классные фотографии. Очень люблю такой формат.
- Снова "живой пост"?! Тин, не останавливайся.
Напомним, Тина Кароль стала членом жюри Нацотбора на "Евровидение" от Украины. Компанию ей составят Ярослав Лодыгин и Джамала.