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Тина Кароль заняла высокий пост в университете Михаила Поплавского

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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3 февраля, 13:30
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Теперь исполнительница будет не только блистать на сцене, но и заниматься образовательной деятельностью в одном из самых известных университетов культуры в стране
Тина Кароль стала завкафедрой в КУК
Тина Кароль стала завкафедрой в КУК / Фото: Instagram

Тина Кароль, которая недавно отпраздновала свой день рождения впервые за 12 лет, вошла в педагогический состав Киевского университета культуры.

Теперь певица станет заведующей кафедрой эстрадного вокала. Об этом сообщил ректор учебного учреждения Михаил Поплавский на своей странице в Instagram.

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Тина Кароль завкафедрой эстрадного пения в Университете культуры, – объявил знаменитый ректор.

Тина Кароль стала завкафедрой в университете Поплавского
Тина Кароль стала завкафедрой в университете Поплавского / Фото: Instagram | Poplavskiy_michail

Сама Тина Кароль пока никак не прокомментировала новое назначение и не сообщала новость на странице.

Зато поклонники исполнительницы очень обрадовались тому, что теперь любимая певица будет делиться вокальными навыками с начинающими артистами.

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  • "Поздравляю"
  • "Возможно Тина будет на вступительных?"
  • "Два человека, которые добились успеха своими силами и творчеством"
  • "Супер новость"
Скриншот – instagram.com/poplavskiy_michail/

Опыт преподавания вокала у Кароль есть, ведь долгое время певица была тренером в вокальном шоу "Голоc країни". Также исполнительница записывает образовательные ролики "Уроки вокала" в своем аккаунте на платформе Patreon.

Ранее Тина Кароль заинтриговала совместными видео с бывшим бойфрендом Мишель Андраде Никитой Ломакиным, с которым записала один из таких уроков.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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