Тодоренко никак не угомонится: телеведущая нашла еще один способ оправдать свое молчание

Регина Тодоренко устала от хейта / Фото: Скриншот из YouTube

Одесситка Регина Тодоренко призналась, она не будет говорить войне в Украине из-за разногласий с мужем – российским певцом Владом Топаловым.

Телеведущая уже несколько дней у себя в InstaStories проводит опросы об интернациональных парах. И, оказывается, не просто так. В то время как рашисты убивают украинцев, Тодоренко думает, как спасти любовь.

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Регина объявила, что готовит проект, который должен помочь интернациональным парам сохранить любовь в военное время.

Телеведущая уже заранее предупредила, что многие не поймут ее новое творение.

Скриншот: Instagram

Напомним, недавно Тодоренко уже пыталась оправдать свое молчание. Она сняла интервью с психологом, которое раскритиковали

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К слову, в Сети Тодоренко досталось не только за молчание о нападении России, но и за неуместный контент. В то время пока российская армия обстреливает украинские города Регина в Instagram делает разбор гардероба и советует, какой фильм о войне посмотреть.