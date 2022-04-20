Тодоренко никак не угомонится: телеведущая нашла еще один способ оправдать свое молчание

Регина Тодоренко устала от хейта / Фото: Скриншот из YouTube
Одесситка Регина Тодоренко призналась, она не будет говорить войне в Украине из-за разногласий с мужем – российским певцом Владом Топаловым.
Телеведущая уже несколько дней у себя в InstaStories проводит опросы об интернациональных парах. И, оказывается, не просто так. В то время как рашисты убивают украинцев, Тодоренко думает, как спасти любовь.
Регина объявила, что готовит проект, который должен помочь интернациональным парам сохранить любовь в военное время.
Телеведущая уже заранее предупредила, что многие не поймут ее новое творение.
Напомним, недавно Тодоренко уже пыталась оправдать свое молчание. Она сняла интервью с психологом, которое раскритиковали
К слову, в Сети Тодоренко досталось не только за молчание о нападении России, но и за неуместный контент. В то время пока российская армия обстреливает украинские города Регина в Instagram делает разбор гардероба и советует, какой фильм о войне посмотреть.