Тогда и сейчас: как изменились Катя Осадчая и ее старший сын Илья (фото)

Катя Осадчая показала фото со старшим сыном / Фото: instagram.com/kosadcha
В этом году старший сын Кати Осадчей окончил частную международную школу в Киеве. А сегодня Илья празднует свой день рождения.
В соцсети ведущая опубликовала серию фотографий, сделанных при рождении мальчика и еще в разные годы его жизни. На снимках очень хорошо видно не только, как рос Илья, но и как менялась Катерина.
Осадчая написала трогательные слова в посте:
Впервые празднуем этот день далеко друг от друга, но это не мешает сделать этот день праздничным. Илья, ты моя гордость и самая большая в мире любовь!
На этой фотографии Кате 19 лет, а Илье всего полгода.
Здесь первый сын телезвезды уже немного старше:
И еще одно фото из семейного архива Осадчей.
А этот снимок мы уже видели в начале лета:
Отец Ильи — депутат Олег Полищук. Осадчая вышла за него в 19 лет, но через три года пара развелась. Как признавалась Катя в одном из своих интервью, она редко показывает старшего сына потому, что ему не по душе публичность.
Недавно Катя Осадчая стала мамой в третий раз. Телеведущая родила сына своему супругу Юрию Горбунову. Теперь у пары двое детей.
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