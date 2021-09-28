Тогда и сейчас: как изменились Катя Осадчая и ее старший сын Илья (фото)

Катя Осадчая показала фото со старшим сыном / Фото: instagram.com/kosadcha

В этом году старший сын Кати Осадчей окончил частную международную школу в Киеве. А сегодня Илья празднует свой день рождения.

В соцсети ведущая опубликовала серию фотографий, сделанных при рождении мальчика и еще в разные годы его жизни. На снимках очень хорошо видно не только, как рос Илья, но и как менялась Катерина.

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Катерина Осадчая с маленьким Ильей / Фото: instagram.com/kosadcha

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Осадчая написала трогательные слова в посте:

Впервые празднуем этот день далеко друг от друга, но это не мешает сделать этот день праздничным. Илья, ты моя гордость и самая большая в мире любовь!

На этой фотографии Кате 19 лет, а Илье всего полгода.

Осадчая показала редкие семейные кадры / Фото: instagram.com/kosadcha

Здесь первый сын телезвезды уже немного старше:

Ведущая Катя Осадчая и ее сын Илья / Фото: instagram.com/kosadcha

И еще одно фото из семейного архива Осадчей.

Ведущая Катерина Осадчая и ее сын Илья / Фото: instagram.com/kosadcha

А этот снимок мы уже видели в начале лета:

Осадчая на выпускном своего старшего сына Ильи / Фото: instagram.com/kosadcha

Отец Ильи — депутат Олег Полищук. Осадчая вышла за него в 19 лет, но через три года пара развелась. Как признавалась Катя в одном из своих интервью, она редко показывает старшего сына потому, что ему не по душе публичность.

Недавно Катя Осадчая стала мамой в третий раз. Телеведущая родила сына своему супругу Юрию Горбунову. Теперь у пары двое детей.

Кто из звезд не боится показывать новорожденных детей, смотрите в сюжете:

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