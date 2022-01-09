Тогда и сейчас: ТОП-5 редких фото Никиты Преснякова со звездной бабушкой и родителями

Как внук Пугачевой выглядел в детстве / Фото: instagram.com/npresnyakov

Никите Преснякову – 30. Осенью 2021 года внук Аллы Пугачевой впервые признался, что у него обнаружили полипы желчного пузыря, то есть доброкачественные опухоли и образования.

По словам Никиты, болезнь протекает бессимптомно, а его мама – Кристина Орбакайте – одной из последних узнала о проблеме со здоровьем старшего сына.

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Никита Пресняков, как и его творческая семья, занимается музыкой, театром, часто снимается в телешоу и кино. Периодически в своем Instagram он публикует свои детские фото, лучшие из которых мы собрали в материале.

Никита Пресняков с родителями – Кристиной Орбакайте и Владимиром Пресняковым / Фото: instagram.com/npresnyakov

Старший внук Примадонны является сыном Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова, которые были вместе в 1986-1997 годах.

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Как внук Пугачевой выглядел в детстве / Фото: instagram.com/npresnyakov

Никита родился в Лондоне. В 2004 году он поступил в Нью-Йоркскую академию кино.

Кристина Орбакайте и Владимир Пресняков с маленьким Никитой / Фото: Скриншот из видео

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Первая большая роль Никиты Преснякова в кино – Паша Бондарев в картинах "Елки" и "Елки 2".

Никита Пресняков в детстве побрился налысо / Фото: instagram.com/npresnyakov

С детства Никита увлекается скейтбордингом, паркуром, с более взрослого возраста ведет блог в YouTube и стримы.

Никита Пресняков с Аллой Пугачевой / Фото: YouTube

В 2015 году сын Орбакайте основал группу "Multiverse", в которой является вокалистом. Коллектив выступал на разогревах у "Limp Bizkit" и "Asking Alexandria".

С 2017 года Никита женат на Алене Красновой, с которой живет в подаренной Аллой Пугачевой квартире.

Никиту Преснякова любят и читают в соцсетях многие поклонники Аллы Пугачевой и парня это немного напрягает.

Я еще молодой чувак, а на меня подписываются одни бабушки, – высказался он однажды.

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