Почему все жалеют детей Киркорова и сравнивают их с двойняшками Пугачевой и Галкина

Уже долгое время подписчики российского певца Филиппа Киркорова обсуждают в соцсетях не столько его творчество и выступления, сколько его детей – Аллу-Викторию и Мартина

Детей Киркорова жалеют в соцсетях и сравнивают с двойняшками Галкина и Пугачевой / Фото: instagram.com/maxgalkinru, instagram.com/fkirkorov

Внешний вид и поведение наследников артиста вызывают у многих беспокойство. Недавно Сеть возмутила выходка Аллы-Виктории – девочка оттолкнула папу на сцене перед зрителями. Неизвестно, так было запланировано или девочка просто хотела привлечь к себе внимание, но этот инцидент заставил негодовать фолловеров певца.

Почти под каждой публикацией Киркорова с детьми в соцсети поклонники пишут, что у дочери артиста Аллы-Виктории и сына Мартина "грустные глаза" и "уставший вид".

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Скриншот: Instagram

Некоторые считают, что детям не нравится такая популярность, постоянные съемки, камеры и мероприятия. Одни уверены, что наследники Филиппа просто скромные, другие наоборот считают их разбалованными. Но слишком уж часто под постами Киркорова появляются подобные комментарии:

Почему дочка все время такая грустная?

Какие-то унылые всегда дети, только папаша радуется.

Дети, как восковые куклы стоят! Красивые, но жизни нет!

Скриншот: Instagram

А вот видео, которое тоже раскритиковали подписчики. В комментариях к ролику девочку назвали "уставшей" и снова начали жалеть.

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Многие также критикуют "натянутые улыбки" малышей и винят Киркорова в том, что он навязывает детям любовь к публичности.

Аллу-Викторию и Мартина часто сравнивают с детьми Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Сотни тысяч подписчиков следят за жизнью звездного семейства в Instagram. Максим нередко публикует видео с малышами, демонстрируя их жизнерадостность и таланты.

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Двойняшек Галкина и Пугачевой сравнили с детьми Киркорова / Фото: instagram.com/maxgalkinru

На роликах дети всегда улыбчивые, танцуют, поют, читают стихи, разыгрывают сценки и просто радуются жизни. По мнению подписчиков Киркорова, его отпрыски не могут похвастаться тем же:

У Галкиных деток настоящее детство!

Посмотрите на детей Галкина и Пугачевой – умницы, спокойные, со вкусом одеты. А этот папаша превратил детей в прости господи. Они, по-моему, разговаривать то не умеют.

С удовольствием смотрю на детишек Максима – вот где воспитание и талант.

Скриншот: Instagram

К слову, Филипп Киркоров никак не реагирует на комментарии подписчиков и продолжает делиться фото и видео с детьми.

Напомним, что ранее эксперт по лицам рассказал о матери детей Филиппа Киркорова.