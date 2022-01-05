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Почему все жалеют детей Киркорова и сравнивают их с двойняшками Пугачевой и Галкина

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня
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5 января, 18:01
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Уже долгое время подписчики российского певца Филиппа Киркорова обсуждают в соцсетях не столько его творчество и выступления, сколько его детей – Аллу-Викторию и Мартина
Детей Киркорова жалеют в соцсетях и сравнивают с двойняшками Галкина и Пугачевой
Детей Киркорова жалеют в соцсетях и сравнивают с двойняшками Галкина и Пугачевой / Фото: instagram.com/maxgalkinru, instagram.com/fkirkorov

Внешний вид и поведение наследников артиста вызывают у многих беспокойство. Недавно Сеть возмутила выходка Аллы-Виктории – девочка оттолкнула папу на сцене перед зрителями. Неизвестно, так было запланировано или девочка просто хотела привлечь к себе внимание, но этот инцидент заставил негодовать фолловеров певца.

Почти под каждой публикацией Киркорова с детьми в соцсети поклонники пишут, что у дочери артиста Аллы-Виктории и сына Мартина "грустные глаза" и "уставший вид".

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Скриншот: Instagram

Некоторые считают, что детям не нравится такая популярность, постоянные съемки, камеры и мероприятия. Одни уверены, что наследники Филиппа просто скромные, другие наоборот считают их разбалованными. Но слишком уж часто под постами Киркорова появляются подобные комментарии:

  • Почему дочка все время такая грустная?
  • Какие-то унылые всегда дети, только папаша радуется.
  • Дети, как восковые куклы стоят! Красивые, но жизни нет!
Скриншот: Instagram

А вот видео, которое тоже раскритиковали подписчики. В комментариях к ролику девочку назвали "уставшей" и снова начали жалеть.

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Многие также критикуют "натянутые улыбки" малышей и винят Киркорова в том, что он навязывает детям любовь к публичности.

Аллу-Викторию и Мартина часто сравнивают с детьми Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Сотни тысяч подписчиков следят за жизнью звездного семейства в Instagram. Максим нередко публикует видео с малышами, демонстрируя их жизнерадостность и таланты.

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Двойняшек Галкина и Пугачевой сравнили с детьми Киркорова
Двойняшек Галкина и Пугачевой сравнили с детьми Киркорова / Фото: instagram.com/maxgalkinru

На роликах дети всегда улыбчивые, танцуют, поют, читают стихи, разыгрывают сценки и просто радуются жизни. По мнению подписчиков Киркорова, его отпрыски не могут похвастаться тем же:

  • У Галкиных деток настоящее детство!
  • Посмотрите на детей Галкина и Пугачевой – умницы, спокойные, со вкусом одеты. А этот папаша превратил детей в прости господи. Они, по-моему, разговаривать то не умеют.
  • С удовольствием смотрю на детишек Максима – вот где воспитание и талант.
Скриншот: Instagram

К слову, Филипп Киркоров никак не реагирует на комментарии подписчиков и продолжает делиться фото и видео с детьми.

Напомним, что ранее эксперт по лицам рассказал о матери детей Филиппа Киркорова.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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