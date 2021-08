Тоня Матвиенко призналась, почему они с Арсеном Мирзояном до сих пор живут с родителями

Арсен Мирзоян и Тоня Матвиенко / Фото: пресс-служба

На съемочной площадке звездный эксперт проекта Тоня Матвиенко, которая недавно замиксовала голос мамы, рассказала, как ей удалось абстрагироваться от вечных обсуждений ее отношений с Арсеном Мирзояном. Артистка также поделилась, как ее большая семья уживается в одном доме.

В масштабном жюри шоу "Співають всі!" собралось целых 100 музыкальных экспертов, среди которых певица Тоня Матвиенко, а также ее супруг, музыкант Арсен Мирзоян, и мама, народная артистка Украины Нина Матвиенко. Все они хорошо ладят и уже много лет живут под одной крышей. Тем не менее Тоня призналась, что вместе с супругом они планируют приобрести собственное жилье.

Я хочу, чтобы у меня был свой дом и свой мир, но пока нет такой возможности. К тому же сейчас, когда у нас с Арсеном маленькая дочь, все-таки удобно, что родные рядом. Можно оставить Нину на маму и съездить в магазин, что-то приготовить и накормить. Плюс у нас в частном доме много места. Пока мы в первую очередь думаем про ребенка, а тем временем собираем с Арсеном деньги на новый дом, – разоткровенничалась Тоня Матвиенко на съемочной площадке телеканала "Украина".

В свое время ее отношения с Арсеном Мирзояном долго обсуждали в сети. Певица не скрывает, что ей было больно и неприятно читать все это, но со временем Тоня научилась не обращать внимание на то, что говорят за спиной.

Мне 40 лет, у меня есть прекрасная семья, взаимная любовь и дети. Я так сильно люблю Арсена, что отношения с мужем дают мне большие крылья. Я понимаю, что наше чувство нужно беречь. А те люди, которые обсуждают мою жизнь, будут всегда. В моей ситуации собака лает, а караван идет, – отметила звездный эксперт вокального шоу "Співають всі!"

Как сообщалось ранее, развлекательный проект по британскому формату All Together Now впервые вышел на телеканале BBC в 2018 году и за короткое время обрел популярность среди зрителей таких стран мира, как Италия, Франция, Австралия, Нидерланды, Бразилия, Дания, Польша и другие. Украина стала восемнадцатой страной, в которой будет выходить это музыкальное шоу. Победитель нового проекта канала "Украина" получит денежный приз в размере полмиллиона гривен. Ведущим вокального шоу стал Владимир Остапчук.

