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Тоня Матвиенко замиксовала голос Нины Матвиенко и показала уникальные семейные видеоархивы

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор
21 июля, 12:40
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Дочь украинский певицы Нины Матвиенко представила необычное видео – она замиксовала голос своей мамы в чарующий трек
Тоня и Нина Матвиенко
Тоня и Нина Матвиенко / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Певица Тоня Матвиенко, которая показала семейное фото с детьми Арсена Мирзояна от первого брака, специально для своей мамы создала аудио работу. Звезда сделала микс, который объединила с семейными видеоархивами. На некоторых кадрах появляется и сама Тоня.

В последнее время звезды все больше демонстрируют свои фото без фильтров и показывают свою жизнь без приукрашивания. Это превратилось уже в глобальный тренд, который поддержали и украинки, которые позировали на изумительных снимках без макияжа.

Трогательным роликом Тоня Матвиенко поделилась в Instagram.

Вдохновившись треком Duck Sauce – Barbra Streisand, решила посвятить трек маме "Нина Матвиенко". Благодарна каждому, кто внес свой вклад и свое творчество в эту работу. На видео вся моя семья и я, – написала Тоня Матвиенко.

Поклонники узнали в маленькой танцующей девочке Тоню.

"Класс. На видео девочка, которая танцует, похожа на маленькую Нину. Это же вы, Тоня?", – спросили у певицы.

"Да, это я", – призналась Тоня Матвиенко.

Скриншот Instagram

Смотрите также в ролике, как Тоня Матвиенко и ее супруг Арсен Мирзоян формируют семейный бюджет:

Ранее Тоня Матвиенко вспомнила, как они с Арсеном Мирзояном расписались.

Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

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На юбилее у отца я всем официально сказала, что не хочу детей. Это все было достойно принято моими родителями. Хоть они уже и в почтенном возрасте, но с современным типом мышления. Через неделю я получила тест с двумя полосками.

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