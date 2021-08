Тоня Матвієнко зізналася, чому вони з Арсеном Мірзояном досі живуть з батьками

Арсен Мірзоян і Тоня Матвієнко / Фото: пресслужба

На знімальному майданчику зірковий експерт проєкту Тоня Матвієнко, яка нещодавно заміксувала голос мами, розповіла, як їй вдалося абстрагуватися від вічних обговорень її стосунків з Арсеном Мірзояном. Артистка також поділилася, як її велика родина уживається в одному будинку.

У масштабному журі шоу "Співають всі!" зібралося аж 100 музичних експертів, серед яких співачка Тоня Матвієнко, а також її чоловік, музикант Арсен Мірзоян, і мама, народна артистка України Ніна Матвієнко. Всі вони добре ладнають і вже багато років живуть під одним дахом. Проте Тоня зізналась, що разом з чоловіком вони планують придбати власне житло.

Я хочу, щоб у мене був свій будинок і свій світ, але поки немає такої можливості. До того ж зараз, коли у нас з Арсеном маленька донька, все-таки зручно, що рідні поруч. Можна залишити Ніну на маму і з'їздити в магазин, щось приготувати і погодувати. Плюс у нас в приватному будинку багато місця. Поки ми насамперед думаємо про дитину, а тим часом збираємо з Арсеном гроші на новий будинок, – розговорилася Тоня Матвієнко на знімальному майданчику телеканалу "Україна".

Свого часу її стосунки з Арсеном Мірзояном довго обговорювали в мережі. Співачка не приховує, що їй було боляче і неприємно читати все це, але з часом Тоня навчилася не звертати увагу на те, що говорять за спиною.

Мені 40 років, у мене є прекрасна сім'я, взаємне кохання і діти. Я так сильно люблю Арсена, що стосунки з чоловіком дають мені великі крила. Я розумію, що наше почуття потрібно берегти. А ті люди, які обговорюють моє життя, будуть завжди. У моїй ситуації собака гавкає, а караван іде, – зазначила зірковий експерт вокального шоу "Співають всі!".

Як повідомлялося раніше, розважальний проєкт за британським форматом All Together Now вперше вийшов на телеканалі BBC у 2018 році та за короткий час здобув популярність серед глядачів таких країн світу, як Італія, Франція, Австралія, Нідерланди, Бразилія, Данія, Польща та інші. Україна стала вісімнадцятою країною, у якій виходитиме це музичне шоу. Переможець проєкту отримає грошовий приз у розмірі півмільйона гривень. Ведучим вокального шоу став Володимир Остапчук.

