Тоню Матвиенко наградили орденом "За развитие Украины" (фото)

Тоня Матвиенко получила орден "За развитие Украины" / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Дочь народной артистки Украины Нины Матвиенко, певица Тоня Матвиенко, которая ранее призналась, почему они с Арсеном Мирзояном до сих пор живут с родителями, получила орден "За развитие Украины". Этот знак народного уважения вручается за высокое национальное достоинство, преданность делу и личный вклад в развитие украинской государственности.

Такими новостями певица поделилась в своем Instagram-аккаунте.

Очень приятно получить орден "За развитие Украины"! Спасибо Международному общественному объединению "Ассамблея деловых кругов" за отличие перед Родиной! – написала Тоня Матвиенко.

Тоня Матвиенко показала орден, которым ее наградила "Ассамблея деловых кругов" / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

В Сторис Тоня Матвиенко показала кадры с самой церемонии.

Тоня Матвиенко на церемонии награждения в Мариинском дворце / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Одними из первых Тоню Матвиенко поздравили ее коллеги – Наталка Карпа, Оля Цыбульская, и, конечно же, супруг – Арсен Мирзоян.

Скриншот Instagram

Уже через несколько дней Тоня Матвиенко вместе с другими украинскими артистами выступит на шоу ко Дню Независимости Украины на "Олимпийском".

Как Тоня Матвиенко и ее супруг Арсен Мирзоян формируют семейный бюджет – смотрите в ролике:

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