ТОП-5 выступлений победителей Танців з зірками Логая и Карелиной (видео)

Лучшие выступления Артура Логая и Анны Карелиной / Фото: instagram.com/logai.arthur

Вчера вечером на шоу "Танці з зірками" назвали победителя этого сезона. В суперфинал прошли три пары, но только одной достался кубок – это были актер Артур Логай и хореограф Анна Карелина.

Пока в соцсетях обсуждают – заслуженно ли выиграли Артур и Анна, мы решили вспомнить их лучшие выступления в шоу. А еще напоминаем, что в субботу на телеканале "Украина" состоялся шестой выпуск гипершоу "Маска", в котором раскрыли сразу двоих персонажей!

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Лучшие выступления Артура Логая и Анны Карелиной

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По итогам финального голосования в 13 эфире "Танців з зірками" второе место досталось олимпийской чемпионке Ольге Харлан и хореографу Дмитрию Дикусару, а бронзу получили актер Константин Войтенко и его партнерша Роксоляна Маланчук.

Некоторые зрители негативно отреагировали на победу Артура Логая и Анны Карелиной, написав в соцсетях, что результаты финала были изначально предопределены. Но многие считают, что Артур и Анна заслуженно получили кубок этого сезона.

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