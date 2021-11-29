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Как прошел суперфинал Танців з зірками: все выступления участников в 13 эфире (видео)

Инна Петрова Инна Петрова Редактор проекта "Звезды"
29 ноября, 00:50
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В это воскресенье состоялся финальный эфир танцевального шоу, по итогам которого определилась пара-победитель сезона
Как прошел суперфинал "Танців з зірками-2021"
Как прошел суперфинал "Танців з зірками-2021" / Фото: instagram.com/tanci1plus1

Тринадцатый вечер на паркете был волнительным. В финал прошли три пары – Артур Логай и Анна Карелина, Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар, Константин Войтенко и Роксоляна Маланчук.

Всю неделю зрители голосовали за своих фаворитов, а мы всю неделю ждали новый выпуск гипершоу "Маска" на телеканале "Украина". Если вы по какой-то причине пропустили шестой эпизод шоу, узнайте, какие две маски рассекретили в прошлую субботу.

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Вернемся к танцам. В номере-открытии шоу появились все пары, которые участвовали в этом сезоне "Танців з зірками", четвертой судьей стала Леся Никитюк, а ведущей на балконе – Екатерина Осадчая.

Этим вечером пары танцевали по три танца: задание от судьи, выбор зрителей и фристайл. Первыми начали Артур Логай и Анна Карелина. Венский вальс принес им 40 баллов.

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Ольге Харлан и Дмитрию Дикусару досталось задание от Макса Чмерковского – повторить танго. Олимпийская чемпионка призналась, что любит и ненавидит этот танец. Тем не менее, пара заработала свои первые 40 баллов.

Влад Яма выбрал для Константина Войтенко и Роксоляны Маланчук вальс – это был первый танец пары в этом сезоне. Второй раз судьи проекта оценили вальс в 40 баллов.

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Второй танец Артура Логая и Анны Карелиной – контемп под живое исполнение бабушки и дедушки актера. Этот номер принес паре 40 баллов.

Любимый танец зрителей в исполнении Константина Войтенко и Роксоляны Маланчук – также контемп. И вторая оценка от звездного жюри для Кости и Роксоляны – 40 баллов.

Для Ольги Харлан и Дмитрия Дикусара зрители выбрали самбу, которую мы также видели ранее в эфире шоу. Очередная оценка Оли и Димы – 40 баллов. Таким образом, все три пары показали одинаковый результат.

Третий танец Артур Логай и Анна Карелина исполнили под песню бывшего участника шоу Димы Кадная. Не сложно догадаться, что третья оценка пары – 40 баллов.

Пришла очередь фристайла от Константина Войтенко и Роксоляны Маланчук. Поддержать пару в финале решил MELOVIN, который исполнил песню, написанную во время его участия в танцевальном шоу. Неожиданно, пара получила не 40, а 38 баллов.

С песней для последнего танца на проекте Ольге Харлан и Дмитрию Дикусару помогли Саша Зарицкая и группа KAZKA. 37 баллов – самая низкая оценка от судей в 13-м эфире.

Далее на проекте началось шоу результатов, по итогам которого определились аутсайдеры финала, пара, занявшая второе место, а также победители этого сезона.

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор проекта "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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