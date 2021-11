ТОП украинских музыкантов, которые неожиданно начали петь на государственном языке (видео)

MamaRika, Сергей Бабкин и Тина Кароль. / Фото: instagram.com/babkin_official, instagram.com/mamarika_official, instagram.com/tina_karol

Ко дню украинской письменности и языка, история празднования которого началась в 1997 году , "Сегодня" проанализировали творчество украинских артистов, которые начали часто петь на украинском. Конечно, список не исчерпывающий – в нем только несколько звезд.

Сергей Бабкин

Певец с 2004 года занимается сольной карьерой. Свою первую песню на украинском под названием "Злива" Бабкин записал в 2007-м. В 2011 году артист принял участие в проекте лидера группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука "Брюссель", где написал и исполнил блюз "Зелений чай".

Реклама

Окончательный переход на украинский артист начал с альбома "#Неубивай", вышедший в 2016 году. Туда попало шесть украиноязычных треков, в тому числе популярные "Пробач" и "Але".

В 2018 году Сергей Бабкин выпустил студийник "Музасфера", содержащий 13 композиций. Это первый полностью украиноязычный альбом артиста за всю его карьеру. В альбом вошли такие топ-песни "Моє кохання", "Червоні окуляри", "Де би я" и "Дихай повільно".

Реклама

Здесь можно упомянуть и группу "5’nizza", участниками которого есть Бабкин и Андрей Запорожец. Изначально дуэт существовал семь лет (2000–2007). За это время он выпустил много русскоязычных песен в стиле регги, фанка и хип-хопа. Но в 2015 году "5'nizza" вернулась и даже создала украиноязычный контент. Хоть и группа не приобрела широкомасштабную популярность, однако треки "Але" и "Життя" советую вам послушать – они благозвучны и даже романтичны.

The Hardkiss

Украинская рок-группа существует с 2011 года и начинала она свой путь именно с английского. Однако даже в первых двух англоязычных альбомах The Hardkiss есть песни на украинском.

Реклама

Так, в дебютном альбоме группы "Stones & Honey", выпущенном в 2014 году, есть 19 треков, среди которых расположилась известная "Прірва". Впоследствии в другом студийнике 2017 года "Perfection Is A Lie" появилась еще одна песня на государственном языке "Атлантида".

В 2018 году группа выпустила альбом "Залізна ластівка", где из 17 треков аж 13 звучат на украинском. Отмечу, что именно данный студийник приобрел большую популярность и принес группе славы. Песни "Журавлі", "Кораблі", "Коханці" и "Мелодія" покорили не одно сердце. Ведь в них чувствуется что-то особенное, от чего действительно мурашки по коже.

Более того, с переходом на украинский язык The Hardkiss приобрели более мелодичное звучание, а вокальный талант фронтвумен Юлии Саниной раскрылся полной мерой. Чувствуется, что певица хорошо владеет украинским и превосходно его демонстрирует.

MamaRika

Певица построила сольную карьеру еще в 2003 году под псевдонимом Эрика. Анастасия Кочетова (настоящее имя артистки – Ред.) пела на русском и украинском в соотношении 50/50.

В 2016 году у артистки произошла перезагрузка карьеры и изменение псевдонима на MamaRika. С тех пор она сделала акцент на украиноязычном контенте. Но в ее дебютном альбоме "КАЧ", вышедшем в 2017-м, есть несколько песен и на английском. Среди них "We Are One", с которой Настя приняла участие в нацотборе на Евровидение-2017.

Треки "Проліски", "Ніч у барі" и "Я полум'я" можно считать одними из самых хитовых.

Отметим, что MamaRika исполняет украиноязычный RnB, подражая Бейонсе и другим известным представительницам этого жанра.

Тина Король

Ее карьера началась с 2003 года. Певица прославилась как русскоязычная артистка, но с начала карьеры время от времени поет на украинском.

Самым первым украиноязычным хитом Кароль стала песня "Намалюю тобі" в 2006 году. С тех пор в репертуаре певицы появилось немало песен на украинском. В прошлом году у артистки вышел альбом Интонации", который наполовину состоит из украиноязычных композиций. В частности, в студийнике существуют песни "Перечекати", "Обіцяй" и "Твої гріхи".

TAYANNA

Экс-участница группы "Горячий шоколад" в 2011-м начала сольную карьеру русскоязычным репертуаром. В 2016-м у Татьяны Решетняк вышел мини-альбом "Портреты". Однако уже через год певица решила перейти на украинский из альбома "Держи меня". А уже летом 2021 года TAYANNA выпустила украиноязычную песню. "Фантастична жінка" , которая стала одним из самых популярных треков певицы. Недаром ее крутили по радио целый сезон.

Время и стекло

Поп-группа просуществовала 10 лет (2010-2020) и успел стать кумиром многих слушателей. Позитив и Надя Дорофеева, которые были участниками дуэта, записывали зажигательные и яркие треки, которые бесспорно находились в плейлисте каждого поклонника их творчества. Исполняли песни Время и Стекло на русском языке.

Но в 2019 году они записали первый украиноязычный трек "Дим", который значительно отличался от предыдущих композиций. Песня затронула, наверное, каждого, ведь она по-особому глубока и чувственна.

NK | Настя Каменских

Певица завоевала популярность как участница русскоязычной группы "Потап и Настя" (2006—2017). После объявления паузы группы она начала сольную карьеру под псевдонимом NK. Теперь Настя часто выпускает песни в украиноязычном репертуаре, что нельзя не заметить. Также в ее альбомах есть треки на английском, русском и даже итальянском.

В том же 2017 году Каменских выпустила первую украиноязычную песню "Тримай", а уже в 2018-м ее презентовали на крупнейшей итальянской радиостанции "Rai Radio".

Через год NK представила второй украиноязычный трек "Обіцяю". Интересно, что песня – признание в любви загадочного избранника, которого певица скрывает от прессы. Однако в данный момент все мы знаем о ком идет речь.

В этом году артистка записала трогательный трек "Почуття", который она посвятила своему умершему отцу Алексею Иосифовичу. Как говорила сама Настя, Чувства – ода любви.

SLAVA КАМИНСКА

После распада группы НЕАНГЕЛЫ (2006-2021) Слава Каминская, имеющая низкий женский голос колоратурное контральто, начала строить сольную карьеру в основном русскоязычным репертуаром. Однако в этом году певица выпустила украиноязычную песню "Позвони". Этот релиз для певицы стал очень волнующим, ведь Слава впервые поет на украинском.

Песня "Позвони" рассказывает о переживаниях героини после выхода из любовного треугольника. Она пытается отпустить ситуацию, но не в силах отпустить любовь. Слушатели оценили новый трек и поблагодарили за украинский.

Pianoбой

Дмитрий Шуров начинал сольный проект с песен на русском и английском. Но в 2014-м артист выпустил два украиноязычных трека: кавер-версию на "Fragile" Стинга с Сергеем Бабкиным, а также "Злива" с Джамалой и Андреем Хливнюком. Впоследствии музыкант окончательно перешел на украинский и даже перевел еще две свои русскоязычные песни: "Батьківщина" и "Родимки".

С прошлого года Pianoбой выпускает только украиноязычные синглы. "Полуничне небо", "Все, що тебе вбиває", "Підручник" и другие его новые композиции отличаются оптимистическим настроением и мотивирующими месседжами.

Также переводит свои песни с русского на украинский другой исполнитель Артем Пивоваров. Думаю, вы слышали песни "Рандеву", "Дежавю" и "Моя Ночь". Именно эти популярные треки артист записал на двух языках.

Интересно, что некоторые отечественные музыканты вроде Макса Барских или LOBODA пытались петь на украинском еще тогда, когда это не было мейнстримом, но не сделали для себя это традицией.

Не исключено, что многие другие музыканты в будущем тоже станут выпускать песни на украинском.

Другие новости о звездах: