ТОП українських музикантів, які несподівано почали співати державною мовою (відео)

MamaRika, Сергій Бабкін та Тіна Кароль. / Фото: instagram.com/babkin_official, instagram.com/mamarika_official, instagram.com/tina_karol

До дня української писемності та мови, історія святкування якого почалася у 1997 році, "Сьогодні" проаналізували творчість українських артистів, які почали часто співати українською. Звісно, список не є вичерпним – в ньому лише декілька зірок.

Сергій Бабкін

Співак із 2004 року займається сольною кар’єрою. Свою найпершу пісню українською під назвою "Злива" Бабкін записав у 2007-му. У 2011 році артист взяв участь у проєкті лідера гурту "Океан Ельзи" Святослава Вакарчука "Брюссель", де написав та виконав блюз "Зелений чай".

Остаточний перехід на українську артист почав з альбому "#Неубивай", який вийшов у 2016 році. Туди потрапило шість україномовних треків, зокрема популярні "Пробач" та "Але".

У 2018 році Сергій Бабкін випустив студійник "Музасфера", що містить 13 композицій. Це перший повністю україномовний альбом артиста за всю його кар’єру. У альбом ввійшли такі топ-пісні "Моє кохання", "Червоні окуляри", "Де би я" та "Дихай повільно".

Тут можна згадати і гурт "5’nizza", учасниками якого є Бабкін та Андрій Запорожець. Спочатку дует існував сім років (2000-2007). За цей час він випустив багато російсьмовних пісень у стилі реггі, фанку та хіп-хопу. Але у 2015 році "5’nizza" повернулась і навіть створила україномовний контент. Хоч і гурт не набув широкомасшатбної популярності, однак треки "Але" та "Життя" раджу вам послухати – вони милозвучні та навіть романтичні.

The Hardkiss

Український рок-гурт існує з 2011 року і починав він свій шлях саме з англійської. Проте навіть у перших двох англомовних альбомах The Hardkiss є пісні українською.

Так, у дебютному альбомі гурту "Stones & Honey", випущеному у 2014 році, є 19 треків, поміж яких розташувалася відома "Прірва". Згодом у іншому студійнику 2017 року "Perfection Is A Lie" з’явилась ще одна пісня державною мовою "Атлантида".

У 2018 році гурт випустив альбом "Залізна ластівка", де з 17 треків аж 13 звучать українською. Відзначу, що саме цей студійник набув великої популярності та приніс гурту слави. Пісні "Журавлі", "Короблі", "Коханці" та "Мелодія" підкорили не одне серце. Адже у них відчувається щось особливе, від чого дійсно мурахи по шкірі.

Ба більше, з переходом на українську мову The Hardkiss набули більш мелодійного звучання, а вокальний талант фронтвумен Юлії Саніної розкрився сповна. Відчувається, що співачка добре володіє українською та гарно її демонструє.

MamaRika

Співачка побудувала сольну кар’єру ще у 2003 році під псевдонімом Еріка. Анастасія Кочетова (справжнє ім’я артистки – Ред.) співала російською та українською у співвідношенні 50/50.

У 2016 році у артистки відбулося перезавантаження кар`єри і зміна псевдоніму на MamaRika. Відтоді вона зробила акцент на україномовному контенті. Але в її дебютному альбомі "КАЧ", який вийшов у 2017-му, є кілька пісень і англійською. Серед них "We Are One", із якою Настя взяла участь у нацвідборі на Євробачення-2017.

Треки "Проліски", "Ніч у барі" та "Я полум’я" можна вважати одними з найхітовіших.

Відзначимо, що MamaRika виконує україномовний RnB, наслідуючи Бейонсе та інших відомих представниць цього жанру.

Тіна Кароль

Її кар’єра розпочалась з 2003 року. Співачка прославилася як російськомовна артистка, але з початку кар'єри час від часу співає українською.

Найпершим україномовним хітом Кароль стала пісня "Намалюю тобі" у 2006 році. Відтоді в репертуарі співачки з`явилося чимало пісень українською. Торік у артистки вийшов альбом "Интонации", який на половину складається з україновомних композицій. Зокрема, у студійнику є пісні "Перечекати", "Обіцяй" та "Твої гріхи".

TAYANNA

Ексучасниця гурту "Гарячий шоколад" у 2011-му розпочала сольну кар`єру російськомовним репертуаром. У 2016-му в Тетяни Решетняк вийшов міні-альбом "Портреты". Проте вже за рік співачка вирішила перейти на українську з альбому "Тримай мене". А вже влітку 2021 року TAYANNA випустила україномовну пісню "Фантастична жінка", яка стала однією з найпопулярніший треків співачки. Недаремно її крутили на радіо цілий сезон.

Время и Стекло

Поп-гурт проіснував 10 років (2010-2020) та встиг стати кумиром багатьох слухачів. Позитив та Надя Дорофєєва, які були учасниками дуету, записували запальні та яскраві треки, які безперечно були у плейлисті кожного прихильника їхньої творчості. Виконували пісні Время и Стекло російською мовою.

Та у 2019 році вони записали перший україномовний трек "Дим", який значно відрізнявся від попередніх композицій. Пісня торкнулася, напевного, кожного, адже вона по-особливому глибока та чуттєва.

NK | Настя Каменських

Співачка здобула популярність як учасниця російськомовного гурту "Потап и Настя" (2006—2017). Після оголошення павзи гурту вона почала сольну кар'єру під псевдонімом NK. Зараз Настя часто випускає пісні в україномовному репертуарі, що не можна не помітити. Також у її альбомах є треки англійською, російською та навіть італійською.

У тому ж 2017 році Каменських випустила першу україномовну пісню "Тримай", а вже у 2018-му її презентували на найбільшій італійській радіостанції "Rai Radio".

Через рік NK презентувала другий українськомовний трек "Обіцяю". Цікаво, що пісня є освідченням у коханні загадкового обранця, якого співачка приховує від преси. Однак зараз всі ми знаємо про кого йде мова.

Цьогоріч артистка записала зворушливий трек "Почуття", який присвятила своєму померлому батькові Олексію Йосиповичу. Як казала сама Настя, Почуття - ода любові.

SLAVA KAMINSKA

Після розпаду гурту НЕАНГЕЛИ (2006-2021) Слава Камінська, яка має низький жіночий голос колоратурне контральто, почала будувати сольну кар’єру здебільшого російськомовним репертуаром. Однак цьогоріч співачка випустила україномовну пісню "Подзвони". Цей реліз для співачки став дуже хвилюючим, адже Слава вперше співає українською.

Пісня "Подзвони" розповідає про переживання героїні після виходу з любовного трикутника. Вона намагається відпустити ситуацію, але не в силах відпустити любов. Слухачі оцінили новий трек і подякували за українську.

Pianoбой

Дмитро Шуров починав сольний проєкт з пісень російською та англійською. Але у 2014-му артист випустив два україномовні треки: кавер-версію на "Fragile" Стінга із Сергієм Бабкіним, а також "Зливу" із Джамалою та Андрієм Хливнюком. Згодом музикант остаточно перейшов на українську та навіть переклав ще дві свої російськомовні пісні: "Батьківщина" та "Родимки".

Від минулого року Pianoбой випускає лише україномовні сингли. "Полуничне небо", "Все, що тебе не вбиває", "Підручник" та інші його нові композиції вирізняються оптимістичним настроєм і мотивуючими меседжами.

Також перекладає свої пісні з російської на українську інший виконавець Артем Пивоваров. Думаю, ви чули пісні "Рандеву, "Дежавю" та "Моя Ніч". Саме ці популярні треки артист записав двома мовами.

Цікаво, що деякі вітчизняні музиканти на кшталт Макса Барських чи LOBODA намагалися співати українською ще тоді, коли це не було мейнстрімом, але не зробили для себе це традицією.

Не виключення, що багато інших музикантів у майбутньому теж випускатимуть пісні українською.

