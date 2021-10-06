Пока вы смотрели Игру в кальмара, мы собрали все мемы по этому южнокорейскому хиту от Netflix

По сериалу "Игра в кальмара" начали создавать мемы / Фото: themoviedb.org

Южнокорейский сериал "Игра в кальмара", вышедший на Netflix 17 сентября, рассказывает о 456 отчаявшихся людях, которые вступают в опасную кровопролитную игру на выживание. Героям приходиться сражаться друг с другом в детских играх, чтобы выиграть заветный приз – 45, 6 миллиарда южнокорейских вон.

В сериале масса неожиданных сюжетных поворотов, шокирующих и трогательных сцен, которые породили массу реакций зрителей в виде шуток и мемов в Сети.

Реклама

Мемы по сериалу "Игра в кальмара"

Предметом одной первых и распространенных шуток стала валюта. Поскольку сериал устроил настоящий бум во всем мире, иностранцам захотелось узнать, сколько будет 45, 6 миллиарда вон в валюте их страны. К слову, в Украине победитель "Игры в кальмара" выиграл бы около одного миллиарда гривен.

Скриншот Twitter

Помните, когда накануне по всему миру легли Tik-Tok, Instagram и Facebook? Одну из сцен в "Игре кальмара" сравнили с этим событием, когда все пользователи резко перешли в Twitter, ведь он прекрасно работал.

Реклама

После просмотра сериала вы будете эмоционально "отходить" еще несколько дней.

Скриншот Twitter

Скриншот Twitter

Некоторые кадры из сериала стали основой для шуток на тему тленности бытия, финансовых проблем и усталости от рабочих будней. Героем этих мемов стал старик О Иль Нам.

Реклама

Скриншот Twitter

Еще с ним создали картинки на тему кризиса среднего возраста.

Я возвращаюсь в клуб и сижу в стороне, думая, что я до сих пор таинственный красавчик, в которого кто-то влюбится, когда я предаюсь своим фантазиям о главном герое и не признаю, что мне 30 лет и я в депрессии.

Скриншот Twitter

Некоторые эпизоды шоу забавляют, другие пугают, а от каких-то и вовсе наворачиваются слезы. Даже операторам, которые снимали проект было непросто пережить такой напряженный сюжет.

По сюжету, главный герой Сон Ки Хун – безработный отец, который погряз в долгах, принимает приглашение незнакомца сыграть в детскую игру. После этого, собственно, и начинается жуткое действо.

А вот, как Сон должен был ответить тому парню на его предложение:

"Сон, ты хочешь сыграть в игру со мной?"

"Нет"

Правда, тогда бы мы никогда не увидели этот великолепный пугающий сериал.

Зрители не могут оторваться от экранов и поэтому смотрят несколько, а то и все эпизоды подряд.

Зеленая кнопка – за то, чтобы лечь вовремя спать, а красная – смотреть "Игру в кальмара" до четырех утра.

Мы уже писали, что сериал устроил настоящий бум и стал культурным феноменом. Не будет удивлением, если на предстоящий Хэллоуин люди будут наряжаться в такие костюмы.

Читайте другие новости о кино и сериалах: