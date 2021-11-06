Трэвис Скотт дал первый комментарий о трагедии, случившейся на его концерте

Трэвис Скотт впервые прокомментировал трагедию, случившуюся во время его концерта / Фото: Instagram: travisscott
В первый день фестиваля Astroworld случилось ужасное – во время шоу Трэвиса Скотта более 300 фанатов рэпера пострадали в результате давки у сцены.
Полицией Хьюстона официально подтверждено, что 12 человек были доставлены в больницы, а восемь человек погибли.
Трэвис Скотт говорит, что "абсолютно опустошен" произошедшим. В своем посте, опубликованном сегодня в Twitter, рэпер написал, что его "молитвы обращены к семьям и всем тем, кто пострадал от того, что произошло на фестивале Astroworld".
Музыкант отметил, что сотрудничает с полицией и готов помочь семьям пострадавших.
Я полон решимости работать вместе с жителями Хьюстона, чтобы поддержать нуждающиеся семьи, – подчеркнул Трэвис Скотт.
Недавно также стало известно, что второй день фестиваля Astroworld отменен в связи с трагедией.
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