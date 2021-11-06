Насмерть задавили больше десяти человек в толпе на концерте рэпера Трэвиса Скотта

Толпа из 50 тыс. человек собралась на двухдневный музыкальный фестиваль Astroworld в Техасе, который организовал популярный рэп-исполнитель Трэвис Скотт.
Очевидцы говорят, что рэпер несколько раз останавливался во время своего 75-минутного сета после того, как замечал, что зрители вплотную подошли к сцене и началась давка. Он просил охрану помочь людям выбраться из толпы.
После трагического инцидента местная пожарно-спасательная служба доставила 17 человек в ближайшие больницы – приблизительно 11 из них умерли. Сотни других поклонников были ранены. Шоу отменили вскоре после того, как произошло столкновение.
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Толпа начала сжиматься к передней части сцены - это и спровоцировало панику, - сказал начальник пожарной охраны.
Людям оказывали медицинскую помощь на месте происшествия. Для этого оборудовали полевой госпиталь.
Это произошло всего за пару минут - внезапно несколько человек упали на землю. У них произошла остановка сердца. Мы немедленно начали делать искусственное дыхание – прокомментировали трагедию в службе безопасности.
Сейчас правоохранительные органы собираются расследовать происшествие, чтобы выявить виновных. Имена погибших еще не установлены, поэтому для членов их семей, которые не смогли связаться с родственниками, был создан центр воссоединения.
Трэвис Скотт и остальные организаторы мероприятия пока что не прокомментировали ситуацию.
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