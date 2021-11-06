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Насмерть задавили больше десяти человек в толпе на концерте рэпера Трэвиса Скотта

Марина Григоренко Марина Григоренко Редактор проекта "Звезды"
6 ноября, 12:33
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По меньшей мере восемь поклонников исполнителя погибли и несколько получили ранения в результате давки во время выступления Трэвиса Скотта в Хьюстоне
На концерте Трэвиса Скотта погибли фанаты
На концерте Трэвиса Скотта погибли фанаты / Фото: Getty Images

Толпа из 50 тыс. человек собралась на двухдневный музыкальный фестиваль Astroworld в Техасе, который организовал популярный рэп-исполнитель Трэвис Скотт.

Очевидцы говорят, что рэпер несколько раз останавливался во время своего 75-минутного сета после того, как замечал, что зрители вплотную подошли к сцене и началась давка. Он просил охрану помочь людям выбраться из толпы.

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После трагического инцидента местная пожарно-спасательная служба доставила 17 человек в ближайшие больницы – приблизительно 11 из них умерли. Сотни других поклонников были ранены. Шоу отменили вскоре после того, как произошло столкновение.

Толпа начала сжиматься к передней части сцены - это и спровоцировало панику, - сказал начальник пожарной охраны.

Давка на концерте Трэвиса Скотта
Давка на концерте Трэвиса Скотта / Фото: Getty Images

Людям оказывали медицинскую помощь на месте происшествия. Для этого оборудовали полевой госпиталь.

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Это произошло всего за пару минут - внезапно несколько человек упали на землю. У них произошла остановка сердца. Мы немедленно начали делать искусственное дыхание – прокомментировали трагедию в службе безопасности.

Сейчас правоохранительные органы собираются расследовать происшествие, чтобы выявить виновных. Имена погибших еще не установлены, поэтому для членов их семей, которые не смогли связаться с родственниками, был создан центр воссоединения.

Трэвис Скотт и остальные организаторы мероприятия пока что не прокомментировали ситуацию.

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Марина Григоренко
Марина Григоренко Редактор проекта "Звезды"

Профессия журналиста была интересна еще со школы, поэтому окончила Национальный авиационный университет по этой же специальности. Продолжаю обучение журналистике на магистратуре в КНУ им. Т.Г. Шевченко. Во время учебы успела поработать как стажер на Новом канале и на «UA:Перший».

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