Три недели без душа и секса: как живет после операции и сколько тратит на уход за грудью Анна Тринчер

Анна Тринчер рассказала про реабилитацию после маммопластики

К бюсту молодой исполнительницы сейчас приковано все внимание ее поклонников, ведь недавно она решилась на увеличение груди.

В нашей беседе Тринчер рассказала пикантные подробности после такой деликатной процедуры и рассказала, как проходит ее реабилитация.

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Так, по словам Анны, сейчас она уже почти "освободилась" ото всех ограничений, связанных с пост-операционным периодом.

Уже прошло больше месяца, поэтому я уже ношу корсет только ночью, грудь не так сильно болит и у меня уже открылись многие вещи, которые я не могла делать раньше, – поделилась с нами молодая певица.

Сейчас Анна наконец-то может насладиться теплой ванной и полноценно принять душ, ведь долгое время после операции это делать запрещено.

Я три недели не мылась в душе, мыла только голову и, условно, подтиралась салфетками. Сейчас могу по чуть-чуть купаться, долго не могу в теплой ванне находиться, но ванна уже может быть, – рассказала Анна.

Но ограничения коснулись не только таких банальных вещей, как душ и ванна. Операция повлияла и на личную жизнь исполнительницы.

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Две недели нельзя было заниматься сексом, но сейчас уже все отлично, – поделилась пикантными подробностями Тринчер.

В целом, по словам Анны, реабилитация проходит отлично и не требует никаких дополнительных вмешательств и вложений. Как рассказала певица, сейчас ее основные траты это антисептик за 17 гривен и пластырь по 10 гривен. Самой дорогой покупкой для реабилитации был корсет за 2 тысячи гривен.

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