Три тижні без душу та сексу: як живе після операції і скільки витрачає на догляд за грудьми Анна Трінчер

Анна Трінчер розповіла про реабілітацію після маммопластики

До погруддя молодої виконавиці зараз прикута вся увага її шанувальників, адже нещодавно вона зважилася на збільшення грудей .

У нашій бесіді Трінчер розповіла пікантні подробиці після такої делікатної процедури та розповіла, як відбувається її реабілітація.

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Так, за словами Анни, зараз вона вже майже "звільнилася" від усіх обмежень, пов'язаних із постопераційним періодом.

Вже минуло більше місяця, тому я вже ношу корсет тільки вночі, груди не так сильно болить і в мене вже відкрилося багато речей, які я не могла робити раніше, – поділилася з нами молода співачка.

Зараз Анна може насолодитися теплою ванною і повноцінно прийняти душ, адже довгий час після операції це робити заборонено.

Я три тижні не милась у душі, мила тільки голову і, умовно, підтирала серветками. Зараз можу трохи купатися, довго не можу в теплій ванні знаходитися, але ванна вже може бути, – розповіла Анна.

Але обмеження торкнулися не лише таких банальних речей, як душ та ванна. Операція вплинула і на особисте життя виконавиці.

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Два тижні не можна було займатися сексом, але зараз уже все чудово, – поділилася пікантними подробицями Трінчер.

Загалом, за словами Анни, реабілітація проходить чудово і не вимагає жодних додаткових втручань та вкладень. Як розповіла співачка, зараз її основні витрати це антисептик за 17 гривень та пластир по 10 гривень. Найдорожчою покупкою для реабілітації був корсет за 2 тисячі гривень.

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