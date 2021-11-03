У Антина Мухарского умер отец: Прожили с мамой вместе 54 года

Антин Мухарский потерял отца / Фото: Facebook-страница Антина Мухарского

Отец Антина, известный актер и режиссер-постановщик Дмитрий Мухарский, скончался в возрасте 86 лет в результате инсульта.

Антин написал трогательный пост в соцсети, сопроводив его черно-белым портретом отца в молодости. Мухарский поделился воспоминаниями и рассказал, каким был его папа.

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Отец патологически не умел унывать. Радость и оптимизм были его второй природой. Любимый актер – Чарли Чаплин, любимые фильмы "Серенада солнечной долины" и "Волга Волга". Любимое блюдо – вареники с вишнями или клубника со сметаной. Он родился летом и был солнечным, – пишет Мухарский.

Фото: Facebook

Актер также отметил, что отец имел отличный вкус, занимался спортом даже в пожилом возрасте – в 75 лет стал чемпионом по бодибилдингу среди ветеранов. Дмитрий Мухарский поставил десятки театрализованных представлений и казачьих праздников по всей Украине. Организовал тысячи концертов.

Он написал книгу. Он снял фильм. Он родил и вырастил двоих сыновей. Он построил дом. Он сажал деревья... Но прежде всего он пронес через всю жизнь любовь к нашей маме. 54 года вместе! – написал Антин.

Прощание с Дмитрием Мухарским пройдет в пятницу, 5 ноября. Время и место Антин пообещал сообщить позже.

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