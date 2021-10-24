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Умер режиссер Особенностей национальной охоты Александр Рогожкин: Он был кошмарно недооценен

Марина Григоренко Марина Григоренко редактор
24 октября, 17:38
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24 октября в Санкт-Петербурге скончался русский режиссер Александр Рогожкин. Какими фильмами прославился известный автор и реакция его окружения на случившее
Режиссер Александр Рогожкин умер в возрасте 72 лет
Режиссер Александр Рогожкин умер в возрасте 72 лет / Фото: Facebook

О смерти стало известно из публикации на сайте киностудии Ленфильм, в которой работал режиссер:


К сожалению, информация достоверная. Мы все скорбим. С уходом Александра Владимировича Рогожкина российское кино понесло тяжелую утрату, – написали Ленфильм.

Где и когда можно будет проводить режиссера в последний путь – еще неизвестно. Информация об этом будет размещена позже на сайте киностудии.

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Совершенно удивительный, гениальный, он был кошмарно недооценен (как, впрочем, не только он из ленфильмовских лучших людей). Заслуги Рогожкина перед родным кинематографом огромны. Он был философ,- написала в Facebook кинокритик и подруга покойного Ольга Шервуд.

Причина смерти Александра Рогожкина пока не раскрывается.

Что известно об Александре Рогожкине:

При жизни режиссер был удостоен звания народного артиста России. Также был лауреатом Госпремии, и создал свыше полутора десятков кинофильмов. Самые известные: "Особенности национальной охоты", "Особенности национальной рыбалки", "Особенности национальной охоты в зимний период". К тому же, был сценаристом "Особенностей национальной политики". Руководил процессом сьемок популярных сериалов "Улица разбитых фонарей" и "Убойная сила". За свою карьеру Александр успел поработать с разными жанрами. Кроме комедии и детективов он снимал фантастику, социальные драмы и притчи.

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Марина Григоренко
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