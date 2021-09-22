У Лолиты из-за неудачной пластической операции разошелся шов на лице – признание певицы

Лолита Милявская рассказала о пластических операциях / Фото: Скриншот из YouTube

После признания о болезни дочери Лолита поделилась еще одним откровением. У нее во время концерта разошелся шов, оставшийся после хирургического удаления второго подбородка. В клинике быстро решили эту проблему. Об этом она рассказала в YouTube-шоу "Антонимы".

Об этом не стыдно говорить, это же не гинекология. Есть вещи интимные, про которые ты не говоришь. Есть вещи, которые могут что-то поправить в жизни человека. Но дело в том, что пластика работает только в том случае, если ты собой уже доволен, и тебе нужна небольшая коррекция, – сказала певица.

Лолита отметила, регулярно прибегает к услугам пластических хирургов. Она считает это необходимостью для профессии артиста.

Напомним, недавно Ирина Билык впервые рассказала о своих пластических операциях. Певица призналась, что на первые изменения во внешности решилась в 30 лет.

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