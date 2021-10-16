У одного из участников Холостячки-2 был секс во время проекта? Огневич в шоке

Злата Огневич узнала, что у одного из участников "Холостячки" был секс во время проекта / Фото: Скриншот из видео

В минувшем эфире реалити "Холостячка-2" Злата Огневич поцеловалась с двумя парнями. Позднее один из них, а именно Андрей Задворный, шокирует героиню неожиданной информацией.

Во время испытания полиграфом, парень признается, что официально он все еще состоит в браке, а также ответит на вопрос о своей интимной жизни.

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Об этом стало известно из анонса шестого выпуска "Холостячки-2". Так, в ролике, Андрею задали вопрос: "Во время участия в этом проекте у вас был секс с женщиной?". На что Задворный ответил "Нет". Полиграф покажет, что это ложь.

Андрей Задворный / Злата Огневич / Фото: instagram.com/zlata.ognevich, instagram.com/zadvornyi_andrii

Был ли на самом деле у Андрея секс во время проекта и что он скрывает, мы узнаем через неделю, когда выйдет шестой выпуск романтического шоу.

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Тем временем на проекте "Холостячка-2" осталось девять участников. Прошлым вечером Злата Огневич отправила домой еще одного мужчину – Александра Борзенко.

Несмотря не то, что между полицейским и героиней шоу возникла сильная взаимная симпатия, Злата отпустила Александра, ведь он большую часть своего времени посвящает работе. Огневич призналась, что не хочет ставить избранника перед выбором.

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