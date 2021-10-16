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Злата Огневич поцеловалась сразу с двумя мужчинами в новом выпуске Холостячки-2

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды" Сегодня
16 октября, 01:24
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В новом выпуске Огневич с некоторыми из участников отправилась на Кипр. Там Злата провела время с полицейским Александром Борзенко, а также была на парном свидании с еще двумя мужчинами
Злата Огневич впервые с начала шоу "Холостячка-2" поцеловалась с участниками
Злата Огневич впервые с начала шоу "Холостячка-2" поцеловалась с участниками / Фото: Коллаж: Сегодня, скриншот

В пятом выпуске Злата Огневич еще больше сблизилась с участниками. С тремя из них Холостячка отправилась на Кипр и отлично провела там время, наслаждаясь природой и обществом мужчин.

Мы уже писали о том, кто покинул проект в этом выпуске "Холостячка", а теперь предлагаем узнать, как прошли свидания Златы с участниками и что еще интересного было в пятом эпизоде шоу.

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Что было в самом начале

В начале выпуска мужчины проходили тропу с препятствиями – были как логические задачи, так и задания, требующие хорошей физической подготовки. Победителям предлагалось либо взять розу, либо пойти на свидание со Златой.

Скриншот: видео

В итоге на свидание отправились полицейский Александр Борзенко – у его была индивидуальная встреча со Златой, а на парное свидание Злата отправилась с Андреем Задворным и Дмитрием Шевченко.

А Макс Тарапата решил взять розу.

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Путешествие на Кипр

С Александром Злата изучала природу Кипра, а также готовила местное угощение шушуку – сладкую колбаску из сиропа и орехов, которая напоминает чурчхелу.

Скриншот: видео

Также пара поужинала и потанцевала под аккомпанемент гитары.

Скриншот: видео

А вот для Дмитрия и Андрея Злата устроила испытание, которое состояло из нескольких этапов. Сначала мужчины должны были собрать лучший букет из местных цветов, затем оседлать ослика, а в финале конкурса – приготовить местное блюдо – фаршированные листья винограда.

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Скриншот: видео

Позже у Златы было индивидуальное общение сначала с Дмитрием, а затем с Андреем. Скорее всего романтическая атмосфера Кипра так повлияла на Огневич, что буквально за один вечер у нее произошло сразу два поцелуя!

Первый поцелуй на проекте состоялся с Дмитрием Шевченко.

Скриншот: видео

А второй Злата подарила Андрею Задворному.

Скриншот: видео

Неожиданный приезд

А пока все остальные участники ждали Злату в Украине, один из них не стал терять времени и отправился на Кипр, чтобы устроить Злате сюрприз.

Роман Васильев втихаря заказал себе билеты и прилетел к Холостячке, чтобы провести с ней время.

Скриншот: видео

Злата и Роман занялись дайвингом и катанием на флайборде!

Скриншот: видео

Такая инициатива понравилась Злате и на церемонии роз Роман получил заветную бутоньерку!

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды" Сегодня

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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