Дождались: второй сезон шоу Маска стартует на канале Украина 23 октября

Телеканал "Украина" анонсировал премьеру второго долгожданного сезона гипершоу "Маска". Уже через месяц мы увидим первый эпизод самого загадочного проекта страны

Премьера второго сезона гипершоу "Маска" состоится 23 октября / Фото: instagram.com/maskaukrainetv

После невероятного успеха первого сезона грандиозного шоу "Маска" на телеканале "Украина" миллионы зрителей с нетерпением ждут продолжения любимого проекта. Масштабное шоу-детектив возвращается – премьера нового сезона состоится уже 23 октября в 21:00.

Второй сезон гипершоу "Маска" будет еще более интересным и интригующим. Зрители познакомятся с 20 совершенно новыми героями, которые сделают все возможное, чтобы их личности как можно дольше остались нераскрытыми.

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Фея / Фото: телеканал "Украина"

После успеха первого сезона создатели проекта получили огромное количество предложений от селебритис с желанием участвовать во втором сезоне. Поэтому кастинг в шоу "Маска-2" был очень тщательным и долгим.

Решающим моментом в выборе звезды под маску стало умение перевоплощаться, изменять манеру общения, тембр голоса. Я с уверенностью могу сказать, что нашим детективам и нашим зрителям будет ой как непросто в этот раз рассекретить участников шоу! – говорит директор Департамента развлекательных программ телеканала "Украина" Анатолий Сябро.

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Скандал / Фото: телеканал "Украина"

Слова о сложности кастинга подтверждает музыкальный продюсер проекта Сергей Грачев. На этапе голосовых проб потенциальным участникам нужно было исполнить около 30 песен абсолютно разных жанров, направлений, к тому же на разных языках – все ради того, чтобы запутать зрителей.

Согласно правилам шоу, у нас должно быть около 40 процентов участников-певцов и 60 процентов – не певцов. Не вокалистов нужно просто научить петь, а с поющими людьми нам необходимо найти ту манеру исполнения, при которой их тембры не были бы узнаваемы. Конечно, они сразу хотят продемонстрировать всю мощь своих голосов, но у нас другая задача – сделать так, чтобы зритель их не рассекретил, – рассказал Сергей Грачев.

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Робот / Фото: телеканал "Украина"

Режиссеры проекта Константин Томильченко, Александр Братковский, Ярослав Губский и Сергей Гуман приоткрывают завесу создания зрелищных номеров для второго сезона "Маски":

У нас будут участники, которым из-за объемных костюмов очень сложно передвигаться на сцене, поэтому для них нужен особый подход к драматургии – с впечатляющим своим масштабом балетом, оригинальными сценическими решениями. Есть, к примеру, персонаж Скандал, постановки которого будут такими же скандальными, как и он сам. Или Робот, для которого мы создаем очень технологичные номера.

Помимо этого, режиссеры-постановщики признаются – в некоторых постановках будут участвовать сами: "Проект настолько захватывающий, что нам очень хочется не только придумывать и воплощать задумки, но и стать непосредственной их частью!".

Владимир Остапчук и Жирафа / Фото: телеканал "Украина"

Новые яркие образы и неожиданные таланты продемонстрирует и искрометный ведущий "Маски" Владимир Остапчук. Их подробности он пока не раскрывает, но признается, что одним перевоплощением во втором сезоне довел одного из звездных детективов до слез. А еще Остапчук призывает зрителей быть крайне внимательными ко всему, что они увидят и услышат на сцене.

Во втором сезоне подсказки, ребусы и намеки на личности масок могут быть везде – в моих словах, в костюмах участников, в сюжетах перед выступлениями и даже в номерах, – рассказывает Владимир Остапчук. – При этом я, как и 99 процентов команды, которая работает над шоу, по-прежнему не знаем, кто находится под масками. Обещаю – будет настолько интригующе, что вы не сможете оторваться от экрана!

Тигр / Фото: телеканал "Украина"

Как сообщалось ранее, над невероятными образами в новом сезоне работают сразу 3 художника по костюмам – Леся Патока, Назар Дидык и Артем Строзенко. А разгадывать знаменитостей под масками будут звездные детективы, любимцы зрителей из первого сезона – NK | Настя Каменских, Олег Винник, Оля Полякова, Андрей Данилко и DZIDZIO.

Смотрите продолжение самого звездного и загадочного на украинском телевидении шоу "Маска" уже 23 октября в 21:00 на телеканале "Украина"!

Смотрите репортаж со съемочной площадки шоу "Маска":

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