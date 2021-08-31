У Шэрон Стоун умер маленький племянник. Актриса показала последнее фото из реанимации

У Шэрон Стоун умер маленький племянник / Фото: Getty Images, instagram.com/sharonstone
Несколько дней назад Шэрон Стоун, которая сейчас пребывает в Венеции, где прошел показ Dolce & Gabbana, попросила всех своих подписчиков молиться за здоровье ее 11-месячного племянника Ривера. У малыша отказали все органы, он был срочно доставлен в госпиталь.
Мой племянник и крестник Ривер Стоун сегодня был обнаружен в своей кроватке с полным отказом всех органов. Пожалуйста, помолитесь за него. Нам нужно чудо, – написала тогда Шэрон в Instagram.
К сожалению, мальчика не удалось спасти. Стоун сообщила о смерти Ривера, опубликовав трогательное видео с малышом под песню Эрика Клэптона Tears In Heaven.
В комментариях многие выразили соболезнования актрисе и ее родным.
- О, Шэрон...Мне очень жаль слышать об этом. Посылаю вам много любви.
- Выражаю мои глубокие соболезнования вашей семье.
- Этот прекрасный ангел сейчас в руках Господа.
- Молюсь за маленького ангелочка, соболезную.
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