У Шерон Стоун помер маленький племінник. Актриса показала останнє фото з реанімації

У Шерон Стоун помер маленький племінник / Фото: Getty Images, instagram.com/sharonstone

Кілька днів тому Шерон Стоун, яка зараз перебуває в Венеції, де пройшов показ Dolce & Gabbana, попросила всіх своїх підписників молитися за здоров'я її 11-місячного племінника Рівера. У малюка відмовили всі органи, він був терміново доставлений до госпіталю.

Мій племінник і хрещеник Рівер Стоун сьогодні був виявлений в своєму ліжечку з повною відмовою всіх органів. Будь ласка, помоліться за нього. Нам потрібно диво, – написала тоді Шерон в Instagram.

Скріншот: Instagram

На жаль, хлопчика не вдалося врятувати. Стоун повідомила про смерть Рівера, опублікувавши зворушливе відео з малюком під пісню Еріка Клептона Tears In Heaven.

У коментарях багато хто висловив співчуття актрисі і її рідним.

О, Шерон... Мені дуже шкода чути про це. Посилаю вам багато любові.

Висловлюю мої глибокі співчуття вашій родині.

Цей прекрасний ангел зараз в руках Господа.

Молюся за маленького янголятка, співчуваю.

Скріншот: Instagram

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