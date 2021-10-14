Участница Мисс Украина Вселенная раскрыла два психологических трюка с зеркалом – берите на заметку

Анастасия Панова, участница конкурса "Мисс Украина Вселенная", раскрыла два психологических приема / Фото: пресс-служба, Коллаж: Сегодня

В этом году финалистками конкурса "Мисс Украина Вселенная" стали 15 красавиц. Ранее директор конкурса уже рассказала нам, как участницы проходили отбор, а на этот раз одна из них поделилась с "Сегодня" психологическими приемами – они помогут вам стать более уверенными в себе.

Анастасия Панова известна многим по участию в реалити "Топ-модель по-украински". Сейчас помогает другим достигать своих целей – ранее она окончила Американскую академию коучинга.

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Девушка раскрыла два интересных психологических приема – для этого вам понадобится зеркало.

Не бойтесь улыбаться

По словам Анастасии, из-за ее модельного прошлого, она совсем не привыкла улыбаться, ведь часто для подиумов нужно держать "стронг-фейс", и чтобы даже глаз не дрогнул. Это красиво, но ведь с улыбкой идти по миру намного приятнее! Зато во время подготовки девушка почувствовала свободу и стала улыбаться на все 32!

Я всегда думала, что не умею улыбаться на камеру – я могу сделать фешн-лицо, открыть показ, но чтобы презентовать себя как личность, нужен посыл с улыбкой, и я к этому очень долго шла, чтобы не переборщить...Потому что иногда боюсь, что улыбка может быть неуместной, – призналась нам Панова.

Анастасия Панова / Фото: instagram.com/missukraine_universe

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По словам Анастасии, найти грань и не перестараться ей помогла режиссер-постановщик конкурса Ирина Дюденко.

Улыбаешься себе и разговариваешь с собой перед зеркалом – когда почувствуешь, что тебя все устраивает, можно переносить это на подиум, – говорит Анастасия.

Уверенность в себе

Всем девушкам, которые хотят стать более уверенными в себе, Анастасия посоветовала...жениться на самой себе!

Подходите к зеркалу и говорите: "Я беру тебя в жены, обещаю любить тебя, ценить, уважать, поддерживать". То есть произносите клятву самой себе. Можно даже кольцо взять! Ведь почему девушки несчастны? Потому что они ищут поддержку, уверенность и опору в мужчинах, а нужно – в себе! – поделилась Панова.

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