Украинцы устроили флешмоб в Instagram-аккаунте представителя Польши на Евровидении-2022

Украинцы поддержали Ochman из Польши после 0 баллов от нашего жюри / Фото: eurovision.tv

Сразу же после оглашения результатов финального голосования "Евровидения-2022" возник скандал. Как известно, члены жюри из Украины оценили выступление участника из Польши в ноль баллов. Такая новость возмутила наше общество, ведь сами украинские телезрители дали певцу максимальные 12 баллов.

Сначала в Сети писали гневные комментарии об украинских судьях "Евровидения-2022". Но вскоре украинцам пришла отличная идея – устроить флешмоб в Instagram-аккаунте Ochman, чтобы таким образом выразить поддержку поляку.

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Под последним видеопостом Ochman, где он с Kalush Orchestrа исполнил песню Stefania на улице в Италии, украинцы выразили свои слова поддержки и благодарности певцу.

PL+UA=❤️ Простите за наше жюри.

Охман, народ Украины с вами! Простите наше жюри! Украинцы голосовали за вас! Спасибо, Польша!

Мне досадно за украинское жюри, я не знаю, что с ними, вы должны были получить 12.

Польша, извините за украинское жюри. Прекрасная песня, люди проголосовали за вас.

Мне очень досадно за решение украинских судей. Мы очень благодарны за вашу поддержку! Украинцы проголосовали за вас.

Мы любим тебя, Польша.

Мы, украинцы, голосовали за тебя, друг! Пожалуйста, не обращайте внимания на наших глупых судей.

Скриншот Instagram

Скриншот Instagram

Напомним, представитель Польши Ochman исполнил на конкурсе песню River и занял в финале 12-е место с 151 баллом. Отметим, что украинские телезрители оценили поляка в 12 баллов.

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Ранее мы писали, как голосовали жюри на "Евровидении-2022" и кто дал Украине максимальное количество баллов.

Кстати, украинское жюри на песенном конкурсе уже оправдалось за свои баллы Польше.