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Українці влаштували флешмоб в Instagram-акаунті представника Польщі на Євробаченні-2022

Анастасія Рогожінська
15 травня, 16:50
Українцям прикро, що польский співак Ochman не отримав жодного бала від українського журі на "Євробаченні-2022". Тож глядачі вирішили підбадьорити артиста

Українці підтримали Ochman з Польщі після 0 балів від нашого журі

Одразу після оголошення результатів фінального голосування "Євробачення-2022" стався скандал. Як відомо, члени журі з України оцінили виступ учасника з Польщі нулем балів. Така новина дуже обурила наше суспільство, адже самі українські телеглядачі дали співаку максимальні 12 балів.

Спочатку в Мережі писали гнівні коментарі про українських суддів "Євробачення-2022". Втім, згодом українцях спала чудова ідея – влаштувати флешмоб в Instagram-акаунті Ochman, щоб таким чином висловити підтримку полякові.

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Під останнім відеопостом Ochman, де він з Kalush Orchestrа виконав пісню Stefania на вулиці в Італії, українці висловили свої слова підтримки та подяки співаку.

  • PL + UA = ❤️ Пробачте за наше журі.
  • Охмане, народ України з вами! Вибачте наше журі! Українці голосували за вас! Дякую, Польще!
  • Мені прикро за українське журі, я не знаю, що з ними, ви мали отримати 12.
  • Польще, вибачте за українське журі. Чудова пісня, люди проголосували за тебе.
  • Мені дуже прикро за рішення українських суддів. Ми дуже вдячні за вашу підтримку! Українці проголосували за вас.
  • Ми любимо тебе, Польще.
  • Ми, українці, голосували за тебе, друже! Будь ласка, не звертайте уваги на наших дурних суддів.
Скріншот Instagram
Скриншот Instagram

Нагадаємо, представник Польщі Ochman виконав на конкурсі пісню River і посів у фіналі 12-те місце з 151 балом. Зазначимо, що українські телеглядачі оцінили поляка у 12 балів.

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Раніше ми писали, як голосували журі на "Євробаченні-2022" та хто дав Україні максимальну кількість балів.

До речі, українське журі на пісенному конкурсі вже виправдалося за свої бали Польщі.