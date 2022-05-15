Українці влаштували флешмоб в Instagram-акаунті представника Польщі на Євробаченні-2022

Українці підтримали Ochman з Польщі після 0 балів від нашого журі

Одразу після оголошення результатів фінального голосування "Євробачення-2022" стався скандал. Як відомо, члени журі з України оцінили виступ учасника з Польщі нулем балів. Така новина дуже обурила наше суспільство, адже самі українські телеглядачі дали співаку максимальні 12 балів.

Спочатку в Мережі писали гнівні коментарі про українських суддів "Євробачення-2022". Втім, згодом українцях спала чудова ідея – влаштувати флешмоб в Instagram-акаунті Ochman, щоб таким чином висловити підтримку полякові.

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Під останнім відеопостом Ochman, де він з Kalush Orchestrа виконав пісню Stefania на вулиці в Італії, українці висловили свої слова підтримки та подяки співаку.

PL + UA = ❤️ Пробачте за наше журі.

Охмане, народ України з вами! Вибачте наше журі! Українці голосували за вас! Дякую, Польще!

Мені прикро за українське журі, я не знаю, що з ними, ви мали отримати 12.

Польще, вибачте за українське журі. Чудова пісня, люди проголосували за тебе.

Мені дуже прикро за рішення українських суддів. Ми дуже вдячні за вашу підтримку! Українці проголосували за вас.

Ми любимо тебе, Польще.

Ми, українці, голосували за тебе, друже! Будь ласка, не звертайте уваги на наших дурних суддів.

Скріншот Instagram

Скриншот Instagram

Нагадаємо, представник Польщі Ochman виконав на конкурсі пісню River і посів у фіналі 12-те місце з 151 балом. Зазначимо, що українські телеглядачі оцінили поляка у 12 балів.

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Раніше ми писали, як голосували журі на "Євробаченні-2022" та хто дав Україні максимальну кількість балів.

До речі, українське журі на пісенному конкурсі вже виправдалося за свої бали Польщі.