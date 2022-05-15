Українці влаштували флешмоб в Instagram-акаунті представника Польщі на Євробаченні-2022

Українці підтримали Ochman з Польщі після 0 балів від нашого журі
Одразу після оголошення результатів фінального голосування "Євробачення-2022" стався скандал. Як відомо, члени журі з України оцінили виступ учасника з Польщі нулем балів. Така новина дуже обурила наше суспільство, адже самі українські телеглядачі дали співаку максимальні 12 балів.
Спочатку в Мережі писали гнівні коментарі про українських суддів "Євробачення-2022". Втім, згодом українцях спала чудова ідея – влаштувати флешмоб в Instagram-акаунті Ochman, щоб таким чином висловити підтримку полякові.
Під останнім відеопостом Ochman, де він з Kalush Orchestrа виконав пісню Stefania на вулиці в Італії, українці висловили свої слова підтримки та подяки співаку.
- PL + UA = ❤️ Пробачте за наше журі.
- Охмане, народ України з вами! Вибачте наше журі! Українці голосували за вас! Дякую, Польще!
- Мені прикро за українське журі, я не знаю, що з ними, ви мали отримати 12.
- Польще, вибачте за українське журі. Чудова пісня, люди проголосували за тебе.
- Мені дуже прикро за рішення українських суддів. Ми дуже вдячні за вашу підтримку! Українці проголосували за вас.
- Ми любимо тебе, Польще.
- Ми, українці, голосували за тебе, друже! Будь ласка, не звертайте уваги на наших дурних суддів.
Нагадаємо, представник Польщі Ochman виконав на конкурсі пісню River і посів у фіналі 12-те місце з 151 балом. Зазначимо, що українські телеглядачі оцінили поляка у 12 балів.
Раніше ми писали, як голосували журі на "Євробаченні-2022" та хто дав Україні максимальну кількість балів.
До речі, українське журі на пісенному конкурсі вже виправдалося за свої бали Польщі.