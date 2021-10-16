"Украине никогда не получить корону": в Сети недовольны новой Мисс Украина Вселенная 2021

Анна Неплях стала победительницей конкурса "Мисс Украина Вселенная 2021" / Фото: instagram.com/missukraine_universe
В финале конкурса красоты всего 15 девушек боролись за корону и титул самой красивой украинки. Победа досталась Анне из Днепра, но заслуженно ли – в соцсетях сегодня об этом спорят.
Пока одни поздравляют Неплях и желают ей удачи в следующем этапе – на конкурсе "Мисс Вселенная 2021" в Израиле, другие – пишут гневные комментарии под постами в официальном Instagram-профиле украинского конкурса.
- "Серьезно??"
- "Разочарована"
- "Да уж... вкус жюри странный"
Досталось Анне Неплях и за то, что она не говорит на государственном языке:
- "Почему представительница Украины не разговаривает на украинском?"
- "Ну ничего особенного. Там вроде и лучше были девушки. А украинский язык где?"
Также осуждают украинцы подход организаторов и жюри к выбору "самой красивой":
- "Из года в год то же самое, ничего не меняется. Украине никогда не получить корону с таким подходом. И не в девочке проблема, а чисто в коммерческом подходе Ани (Филимоновой – ред.). Хоть один раз можно провести конкурс на результат?"
- "Победили деньги, конкурс заранее проплачен и куплен"
В декабре Анна Неплях будет представлять Украину на международном конкурсе красоты – "Мисс Вселенная 2021". Обычно конкурс проходит в США, но в этом году он состоится в Израиле.
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