Существует ли конкуренция на Мисс Украина Вселенная – ответили участницы конкурса

Мы пообщались с несколькими участницами конкурса. Девушка рассказали нам, какая атмосфера царила во время подготовки к финалу и существует ли на самом деле женская дружба

Участницы "Мисс Украина Вселенная 2021" рассказали о конкуренции / Фото: пресс-служба, Коллаж: Сегодня

Говорят, что женской дружбы не существует. А на конкурсах красоты – тем более. Но, похоже, что участницы "Мисс Украина Вселенная 2021" готовы развенчать все мифы и разрушить стереотипы.

О том, по каким критериям и принципам в этом году отбирали участниц мы рассказали ранее, а на этот раз "Сегодня" пообщались с некоторыми из конкурсанток и узнали у них, как проходила подготовка, что первое им пришло в голову при виде соперниц и существует ли конкуренция между девушками.

Реклама

Как проходила подготовка

Финал конкурса состоится уже сегодня, 15 октября. Мы беседовали с девушками на бранче в blänke city bistro, где у них проходила встреча с бизнес-леди Аллой Зиневич.

Начиная с 10 октября девушки каждый день посещали различные мероприятия, репетировали с Ириной Дюденко, режиссером-постановщиком показов украинских дизайнеров на UFW и "Мисс Украина Вселенная", а также активно занимались спортом.

Лекции, бранчи, пробежки – все это было в графике 15-ти красавиц, претендующих на победу в конкурсе "Мисс Украина Вселенная".

Реклама

Участницы "Мисс Украина Вселенная 2021" с Аллой Зиневич / Фото: пресс-служба

Что говорят о конкуренции

Несмотря на то, что в любом конкурсе так или иначе присутствует желание победить у каждого из участников, по словам конкурсанток этого года, им очень повезло, ведь все девушки оказались дружелюбными и не позволяли себе строить козни соперницам.

Я не считаю девушек конкурентками или соперницами, потому что состав в этом году очень позитивный, добрый толерантный. Мы будто подружки, которые имеют одну благую цель. Просто получаем удовольствие от процесса, подготовки. Увидев девушек, я была в восторге – все они потрясающие, умные и красивые, добрые. Это самый теплый конкурс, в котором я участвовала, – делится с нами Виктория Апанасенко, участница конкурса.

Виктория Апанасенко, одна из участниц конкурса "Мисс Украина Вселенная" / Фото: пресс-служба

Реклама

Остальные девушки полностью солидарны с Викторией.

Я сначала была очень испугана. Ведь это конкурс красоты, у всех есть свои цели, своя мотивация. Но когда я встретила 14 конкурсанток, они были все очень дружелюбные, сразу пошли на контакт, начали знакомиться. Волнение прошло. Все как сестры. Было бы 15 корон – я бы раздала их каждой из участниц, – поделилась с нами Карина Мухутдинова, участница конкурса.

Карина Мухутдинова, участница конкурса "Мисс Украина Вселенная" / Фото: пресс-служба

По словам Карины, в свои 18 лет она придерживалась другого мнения. К 22 годам девушка успела поработать на железной дороге, в Министерстве инфраструктуры и в организации МГО и мировоззрение Карины изменилось.

Возможно, в 18 лет я бы так не сказала. У меня была своя корона на голове , внутренняя (улыбается), чувство собственного достоинства завышенное. Но я увидела, как люди работают на железной дороге, госсекторе, как там работают девушки – все они достойны короны. Потому что тяжело работать в таких условиях – на такую зарплату, с таким графиком, с детьми, без поддержки мужчин и государства...- делится Карина.

Участницы конкурса "Мисс Украина Вселенная 2021" / Фото: пресс-служба

Еще одна участница, Диана Дудка, рассказала нам о том, что во время подготовки действительно царила дружеская атмосфера.

Я считаю, что в любой ситуации каждый должен оставаться человеком со своими ценностями, быть открытым и добрым, – делится Диана.

Диану очень вдохновили встречи с интересными личностями. Девушка, по ее словам, получила большой заряд мотивации и вдохновения.

У нас каждый день интересные встречи. Большая мотивация от Анны Филимоновой (президента конкурса – Ред.) – вдохновляться такими людьми безумно интересно. После каждой встречи чувствую себя вдохновленной и мотивированной, – делится Дудка.

Диана Дудка, участница конкурса "Мисс Украина Вселенная 2021" / Фото: пресс-служба

Кто же станет победительницей конкурса – узнаем уже сегодня вечером. А пока пожелаем девушкам удачи!

Читайте другие материалы по теме: