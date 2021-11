Украинка Таню Муиньо сняла клип для предполагаемого бойфренда Анджелины Джоли (видео)

Таню Муиньо сняла клип для The Weeknd и Post Malone / Фото: скриншот

За день клип Post Malone и The Weeknd на совместный сингл One Right Now уже успел собрать больше миллиона просмотров.

Новая видеоработа американского рэпера и канадского певца снята в стиле кровавого экшна с множеством перестрелок.

Вы можете в это поверить? Я все еще нет, – написала режиссер у себя в Instagram.

К слову, The Weeknd и Post Malone – не первые зарубежные исполнители, который выбирает сотрудничество с украинским режиссером Таню Муиньо. Клипмейкер уже работала с такими зарубежными звездами, как Lil Nas X, Кэти Перри, ROSALÍA, Cardi B.

На днях Таню Муиньо завоевала европейскую музыкальную награду MTV Europe Music Awards 2021 в категории "Лучшее видео" за клип на песню Montero рэпера Lil Nas X.

Также режиссер сотрудничала с MONATIK, Надей Дорофеевой, Лаймой Вайкуле, Верой Брежневой, Настей Каменских, Мишель Андраде и другими знаменитостями.

