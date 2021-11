Українка Таню Муїньо зняла кліп для ймовірного бойфренда Анджеліни Джолі (відео)

Таню Муїньо зняла кліп для The Weeknd та Post Malone / Фото: скриншот

За день кліп Post Malone та The Weeknd на спільний сингл One Right Now вже встиг зібрати понад мільйон переглядів.

Нову відеороботу американського репера та канадського співака знято в стилі кривавого екшну з безліччю перестрілок.

Ви можете повірити? Я все ще ні, – написала режисерка у себе в Instagram .

До слова The Weeknd та Post Malone – не перші закордонні виконавці, який обирає співпрацю з українським режисером Таню Муїньо. Кліпмейкер уже працювала з такими зарубіжними зірками, як Lil Nas X, Кеті Перрі, Rosalia, Cardi B.

Днями Таню Муїньо здобула європейську музичну нагороду MTV Europe Music Awards 2021 у категорії "Найкраще відео" за кліп на пісню Montero репера Lil Nas X.

Також режисерка співпрацювала з MONATIK, Надією Дорофєєвою, Лаймою Вайкуле, Вірою Брежнєвою, Настею Каменських, Мішель Андраде та іншими знаменитостями.

