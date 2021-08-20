Украиноязычный альбом Тины Кароль с молодыми исполнителями возглавил чарт Itunes в России

Тина Кароль презентовала альбом "Молода кров" / Фото: instagram.com/tinakarol_fantina
Певица записала песни с молодыми украинскими исполнителями. Главная миссия этих коллабораций – пополнить каталог украинской музыки современными песнями и открыть для широкой аудитории новые имена.
Мы все вспоминаем в День Независимости прошлое, настоящее, а хочется уже сейчас писать будущую историю. Делать это вместе, поддерживая друг друга, – сказала певица в эфире "Сніданок з 1+1".
Участниками проекта стали KAZKA, Ivan Navi, Alina Pash, Wellboy, NIKITA LOMAKIN, LATEXFAUNA, "СамНаСам".
К слову, новый альбом уже оценили не только украинские слушатели. У себя в InstaStories Тина Кароль опубликовала, что альбом "Молода кров" занял первое место в Itunes Россия в жанре Pop.
Предлагаем послушать новый альбом певицы:
Тина Кароль & Alina Pash – Дотики
Тина Кароль x Ivan NAVI – Ангели Все Знають
Тина Кароль feat. NIKITA LOMAKIN – Невірний
Тіна Кароль х KAZKA – Зірочка:
Тина Кароль & WELLBOY – Черкай іскру:
Тина Кароль & САМНАСАМ – Здатен:
Тина Кароль & LATEXFAUNA – Bounty
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