Україномовний альбом Тіни Кароль з молодими виконавцями очолив чарт Itunes в Росії

Тіна Кароль презентувала альбом "Молода кров" / Фото: instagram.com/tinakarol_fantina

Співачка записала пісні з молодими українськими виконавцями . Головна місія цих колаборацій – поповнити каталог української музики сучасними піснями і відкрити для широкої аудиторії нові імена.

Ми всі згадуємо в День Незалежності минуле, сьогодення, а хочеться вже зараз писати майбутню історію. Робити це разом, підтримуючи друг одного, – сказала співачка в ефірі "Сніданку з 1+1".

Учасниками проекту стали KAZKA, Ivan Navi, Alina Pash, Wellboy, NIKITA LOMAKIN, LATEXFAUNA, "СамНаСам".

До слова, новий альбом вже оцінили не тільки українські слухачі. У себе в InstaStories Тіна Кароль опублікувала, що альбом "Молода кров" посів перше місце в Itunes Росія в жанрі Pop.

Пропонуємо послухати новий альбом співачки:

Тіна Кароль & Alina Pash – Дотик



Тіна Кароль x Ivan NAVI – Ангели Все Знають

Тіна Кароль feat. NIKITA LOMAKIN – Невірний

Тіна Кароль х KAZKA – Зірочка

Тіна Кароль & WELLBOY – Черкай Іскру

Тіна Кароль & САМНАСАМ – Здатен

Тіна Кароль & LATEXFAUNA – Bounty

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