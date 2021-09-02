Украинский телеканал анонсировал концерт Шуфутинского 5 сентября. Фанаты требуют 3-го

Михаил Шуфутинский / Фото: Facebook / Михаил Шуфутинский. Официальная группа

Когда заслуженный артист РФ Михаил Шуфутинский сообщил, что его юбилейный концерт покажут в Украине, фанаты единогласно потребовали трансляцию 3 сентября, вспомнив мемы о его популярной одноименной песне.

Новый пост Шуфутинского в Instagram вызвал бурную реакцию его поклонников. Артист написал, что 5 сентября в 22:00 на телеканале "Интер" покажут его концерт Love story, прикрепив отрывок видео, в котором он исполняет свой хит.

Поклонники моментально отреагировали шутками о 3-м сентября.

"Вчера меня спросили "А какой день – 3 сентября?" Говорю – День Михаила Шуфутинского..."

"Я хочу смотреть это третьего сентября!"

"Почему не 3-го"

"Скоро опять переворачивать"

Мемы о "3-м сентября" Шуфутинского

Песня обрела популярность несколько лет назад, когда в Сети появился мем с фото американского рэпера Рика Росса и строчками песни Михаила Шуфутинского: "Я календарь переверну, и снова третье сентября". Оба артисты оказались невероятно похожи, поэтому шлягер из уст рэпера выглядел очень смешно.

Мем "3 сентября" Михаила Шуфутинского / Фото: Pikabu

После этого поклонники артиста начали придумывать и другие шутки на эту песню, связанные с фразой "Я переверну календарь".

Смотрите концерт к 30-летию независимости Украины на телеканале "Украина" с участием топовых украинских звезд:

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