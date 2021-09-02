Український телеканал анонсував концерт Шуфутинського 5 вересня. Фанати вимагають 3-го

Михайло Шуфутинський / Фото: Facebook / Михайло Шуфутинський. Офіційна група

Коли заслужений артист РФ Михайло Шуфутинський повідомив, що його ювілейний концерт покажуть в Україні, фанати одноголосно зажадали трансляцію 3 вересня, згадавши меми про його популярну однойменну пісню.

Новий пост Шуфутинського в Instagram викликав бурхливу реакцію його шанувальників. Артист написав, що п'ятого вересня о 22:00 на телеканалі "Інтер" покажуть його концерт Love story, прикріпивши уривок відео, в якому він виконує свій хіт.

Шанувальники моментально відреагували жартами про 3-тє вересня.

"Вчора мене запитали" А який день – 3 вересня? "Кажу – День Михайла Шуфутинського..."

"Я хочу дивитися це третього вересня!"

"Чому не 3-го"

"Скоро знову календар перевертати"

Меми про "3-м вересня" Шуфутинського

Пісня стала популярною кілька років тому, коли в Мережі з'явився мем з фото американського репера Ріка Росса і рядками пісні Михайла Шуфутинського: "Я календарь переверну, и снова 3-е сентября". Обидва артисти виявилися неймовірно схожі, тому шлягер з вуст репера виглядав дуже смішно.

Мем "3. вересня" Михайла Шуфутинського / Фото: Pikabu

Після цього прихильники артиста почали придумувати та інші жарти на цю пісню, пов'язані з фразою "Я переверну календарь".

Дивіться концерт до 30-річчя незалежності України на телеканалі "Україна" за участю топових українських зірок:

Дізнайтеся інші новини на тему: