Украинского актера Томусяка случайно внесли в черный список Минкульта. Он отреагировал

Валентин Томусяк впервые прокомментировал попадание в черный список Минкульта / Фото: instagram.com/t.o.m.u.s.y.a.k

Украинский актер Валентин Томусяк впервые прокомментировалсвое попадание в черный список Минкульта. Он отметил, что сложившиеся ситуация может негативно сказаться на его репутации и карьере.

По словам Валентина, в фильме "Солнцепек" он не снимался, с начала войны не был в России и не посещал оккупированный Крым.

Реклама

Актера Валентина Томусяка СБУ случайно объявила врагом Украины / Фото: Инстаграм

Удивляюсь, что сейчас приходится писать этот пост, и вроде оправдываться тем, что я не имею никакого отношения к этому продукту (фильм Солнцепек – прим. ред). Более того, я с начала войны не был ни в России, ни на аннексированных территориях, ни в Крыму. Не понимаю, почему моя карьера и репутация сейчас под угрозой, как и мое эмоциональное состояние. Жду, когда власти страны как можно скорее исправят эту ужасную ошибку и принесут мне личные извинения, – написал Валентин Томусяк в Facebook.

Супруга Томусяка актриса Екатерина Тышкевич в себя в Facebook объяснила, откуда пошла информация о съемках Валентина в пропагандистском фильме "Солнцепек".

Екатерина Тышкевич и Валентин Томусяк / Фото: instagram.com/t.o.m.u.s.y.a.k

Реклама

Мы только благодаря коллегам и узнали, что на сайте кинотеатр (Кино-Театр.Ру — прим.ред), Валик ошибочно числится в списке актеров этого проекта. Конечно же, сразу написали администрации сайта кинотеатра, и они перепроверив информацию, Валика из списка убрали, – написала супруга актера.

Напомним, по представлению СБУ Министерство культуры Украины внесло 32 актера в перечень лиц, представляющих угрозу безопасности страны из-за съемок в фильме о войне на Донбассе – "Солнцепек". В фильме история подается таким образом, что украинская армия якобы нападает на Донбасс и развязывает войну.

Другие новости о звездах: