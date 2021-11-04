Українського актора Томусяка випадково внесли до чорного списку Мінкульту. Він відреагував

Валентин Томусяк вперше прокоментував попадання до чорного списку Мінкульту / Фото: instagram.com/t.o.m.u.s.y.a.k

Український актор Валентин Томусяк вперше прокоментував своє влучення до чорного списку Мінкульту . Він зазначив, що ситуація може негативно позначитися на його репутації та кар'єрі.

За словами Валентина, у фільмі "Солнцепек" він не знімався, з початку війни не був у Росії та не відвідував окупований Крим.

Реклама

Актора Валентина Томусяка СБУ випадково оголосила ворогом України / Фото: Инстаграм

Дивуюся, що зараз доводиться писати цей пост, і начебто виправдовуватися тим, що я не маю жодного відношення до цього продукту (фільм Сонцепек – прим. ред). Більше того, я з початку війни не був ні в Росії, ні на анексованих територіях, ні в Криму. Не розумію, чому моя кар'єра та репутація зараз під загрозою, як і мій емоційний стан. Чекаю, коли влада країни якнайшвидше виправить цю жахливу помилку і принесуть мені особисті вибачення, – написав Валентин Томусяк у Facebook.

Дружина Томусяка акторка Катерина Тишкевич у Facebook пояснила, звідки пішла інформація про зйомки Валентина в пропагандистському фільмі "Солнцепек".

Катерина Тишкевич та Валентин Томусяк / Фото: instagram.com/t.o.m.u.s.y.a.k

Реклама

Ми тільки завдяки колегам і дізналися, що на сайті кінотеатр (Кино-Театр.Ру – прим.ред), Валік помилково перебуває у списку акторів цього проєкту. Звичайно ж, відразу написали адміністрації сайту кінотеатру, і вони перевіривши ще раз інформацію, Валіка зі списку прибрали, – написала дружина актора.

Нагадаємо, за поданням СБУ Міністерство культури України внесло 32 актори до переліку осіб, які загрожують безпеці країни через зйомки у фільмі про війну на Донбасі – "Солнцепек" . У фільмі історія подається таким чином, що українська армія нібито нападає на Донбас та розв'язує війну.

Інші новини про зірок: