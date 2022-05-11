Украинскую комедию "Любовь и Блоггеры" покажут в кинотеатрах Польши

Украинский фильм "Любовь и блогеры" покажут в Польше / Фото: пресс-служба

Украинский кинематограф продолжает покорят мировые экраны и даже Каннский кинофестиваль. А сеть польских кинотеатров Хелиос и продюсеры фильма "Любовь и Блоггеры" Владимир Остапчук и Евгений Таллер договорились, что 50% доходов, полученных кинотеатрами от публичных показов фильма, будут направлены пострадавшим из-за войны жителям Украины.

Главные роли в комедии сыграли ведущие украинские актеры – Ольга Сумская, Назар Заднепровский, Тамара Яценко, Георгий Делиев и Вадим Новицкий. Появление в фильме и отношение к своей героини прокомментировала Ольга Сумская:

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Мне очень нравится моя героиня, Тамара Павловна – я давно мечтала о такой классной, характерной роли.

Также в комедии сыграли известные украинские блоггеры и артисты: Богдан Шелудяк, Анна Тринчер, Ксюша Манекен, Роман Свичкоренко, Анна Алхим, Виктория Маремуха, Женя Белозеров. Режиссер фильма – Дмитрий Голумбевский, сорежиссер – Евгений Таллер.

С момента идеи до премьеры прошло всего 6 месяцев, поверьте для киноиндустрии – это нереально быстро, – прокомментировал продюсер фильма, ведущий канала "Украина" Владимир Остапчук.

Отдельного внимания заслуживает музыкальное сопровождение фильма. Саундтрек к ленте будет звучать в исполнении знаменитой Верки Сердючки, а также в комедии можно будет услышать песни групп The HARDKISS, KAZKA, певицы Jerry Heil и других.

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Ранее мы писали, что известный украинский продюсер после войны покажет фильм о ЛГБТ-людях на фронте.