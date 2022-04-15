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Украинский фильм о девушке-солдате покажут на Каннском кинофестивале

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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15 апреля, 10:16
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Премьера дебютного фильма украинского кинорежиссера Максима Наконечного "Бачення метелика" состоится в рамках проведения Каннского кинофестиваля
Фильм "Бачення метелика" покажут на Каннском фестивале
Фильм "Бачення метелика" покажут на Каннском фестивале / Фото: Скриншот из видео

Весна богата на проведение премий и вручения наград. Совсем недавно прошел скандальный "Оскар-2022", а теперь не за горами и Каннский кинофестиваль.

Для украинского кино конкурс тоже будет примечательным, ведь на 75-ой церемонии покажут фильм режиссера Максима Наконечного "Бачення метеллика" или же "Спас". Кинолента вошла в программу фестиваля в секции "Особый взгляд".

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Фокус этой категории – фильмы, которые, по мнению программного отдела фестиваля, будут оказать сильное влияние на развитие киноискусства, а также выделяются оригинальной идеей и эстетикой, – сообщает Госкино.

Сюжет фильма "Бачення метелика"

Фильм Максима Наконечного расскажет сюрреалистичную историю о девушке-аэроразведчице Лиле, которая после освобождения из плена пытается вернуться к привычной, мирной жизни. Полученная на войне травма и боль от пережитого каждый раз будут напоминать девушке о себе.

Скриншот из видео

Снимая этот фильм, я питал надежду, что он в большинстве своем будет о прошлом и о последствиях войны, с которыми мы как общество должны справиться. Но это оказался фильм о нашем настоящем и будущем, о предчувствиях большой войны и месте, которое сознательно занимает в ней каждый человек, – поделился режиссер.

Юбилейный 75-й Каннский кинофестиваль в этом году состоится в период с 17 по 28 мая.

Ранее стало известно, что из-за войны в Украине премия "Эмми" исключила российские проекты из конкурсной программы.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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