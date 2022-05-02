Известный продюсер после войны покажет фильм о ЛГБТ-людях на фронте

Алексей Гладушевский известен своими достаточно провокационными и новаторскими идеями в кино и сериалах. Именно он стал продюсером первого украинского фильма о ЛГБТ "Мой юный принц".
Война изменила вектор работы режиссера и продюсера, однако он продолжает настаивать на необходимости поднимать в обществе вопрос сексуальных меньшинств.
Как рассказал Гладушевский в интервью "КП в Украине" новый проект будет посвящен людям из ЛГБТ-сообщества, которые сейчас защищают нашу страну на передовой.
Далее по теме
Это история о возрождении страны после российского вторжения. У каждого эпизода этой документальной саги будет отдельная тема – Мариуполь, Херсон, Буча, Чернигов, Харьков, военные, животные, – рассказывает о проекте Гладушевский. – Я пока продюсер одной из провокационных серий на очень важную тему – тему ЛГБТ-комьюнити в военных действиях. То есть и про тех, кто воюет, и про тех, кто находится в тылу, и с какими нюансами они сталкиваются.
Таких историй много, но сейчас в Украине до сих пор не хотят говорить об этом открыто.
Ребята из ЛГБТ-комьюнити на войне, а многие политики – где? Важно не ссорами заниматься, важно не допустить, чтобы недобросовестные политики вернулись назад к власти. Поэтому я считаю, что на такие темы важно говорить, чтобы мы очень четко понимали, кто на самом деле враг, – рассказал продюсер.
По словам продюсера сейчас над созданием проекта работает большая команда журналистов, режиссеров и продюсеров. Как говорит Гладушевский, главный шоураннер, продюсер и идеолог этого проекта Никита Торжевский.
Напомним, что французский режиссер Мишель Хазанавичюс поддержал Украину, отказавшись от названия "Z" ("Comme Z") для своего фильма, который будет показан на Каннском фестивале.
«Влияние войны на целое поколение украинских детей просто опустошает»