Українську комедію "Любов та Блогери" покажуть у кінотеатрах Польщі

Український фільм "Любов та блогери" покажуть у Польщі / Фото: прес-служба

Український кінематограф продовжує підкорювати світові екрани та навіть Каннський кінофестиваль. А мережа польських кінотеатрів Хеліос та продюсери фільму "Любов та Блогери" Володимир Остапчук та Євген Таллер домовилися, що 50% доходів, отриманих кінотеатрами від публічних показів фільму, будуть направлені потерпілим через війну мешканцям України.

Головні ролі у комедії відіграли провідні українські актори – Ольга Сумська, Назар Задніпровський, Тамара Яценко, Георгій Делієв та Вадим Новицький. Появу у фільмі та ставлення до своєї героїні прокоментувала Ольга Сумська:

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Мені дуже подобається моя героїня, Тамара Павлівна – я давно мріяла про таку класну, характерну роль.

Також у комедії зіграли відомі українські блогери та артисти: Богдан Шелудяк, Анна Трінчер, Ксюша Манекен, Роман Свічкоренко, Ганна Алхім, Вікторія Маремуха, Женя Білозеров. Режисер фільму – Дмитро Голумбевський, співрежисер – Євген Таллер.

З моменту ідеї до прем'єри минуло лише 6 місяців, повірте для кіноіндустрії – це нереально швидко, – прокоментував продюсер фільму, ведучий каналу "Україна" Володимир Остапчук.

На окрему увагу заслуговує музичний супровід фільму. Саундтрек до стрічки звучатиме у виконанні знаменитої Вєрки Сердючки, а також у комедії можна буде почути пісні гуртів The HARDKISS, KAZKA, співачки Jerry Heil та інших.

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Раніше ми писали, що відомий український продюсер після війни покаже фільм про ЛГБТ-людей на фронті.