Умер актер Виктор Евграфов, сыгравший советского Мориарти: причина смерти

Умер советский актер и заслуженный артист России Виктор Евграфов / Фото: Скриншот из YouTube

Известно, что актер имел проблемы с сердечно-сосудистой системой, поэтому смерть быстро настигла артиста – у него оторвался тромб. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Фото: Кадр из фильма "Шерлок Холмс"

Для коллег Виктора Евграфова из киностудии "Самарафильм" стало неожиданностью то, что жизнь актера так быстро прервалась:

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Поверить в это невозможно! Только вчера он позвонил, просил связаться с Самарским отделением Союза кинематографистов, чтобы передать архивы. Виктор Иванович восстанавливался после "короны". "Выздоравливайте, Виктор Иванович!" – говорили мы ему. "Да какой там! Всё, отлетаю я от вас", – он отвечал. Только недавно пили с ним шампанское на праздновании Дня кино и обсуждали его участие в нашем фильме в роли полковника жандармерии, – говорится в сообщении на YouTube-канале киностудии.

Похороны Виктора Евграфова пройдут на родине в Самаре, а именно на "Аллее актеров" городского кладбища. Дата, когда можно будет проститься с Евграфовым, еще не известна.

Что известно о Викторе Евграфове

Виктор Евграфов родился 10 сентября 1948 года в семье военнослужащих в селе Куйбышеве, что в Ростовской области. Отучившись в ГИТИСе, в 1976 году Евграфов дебютировал в кино. Одновременно с обучением актерскому ремеслу Виктор занимался в конноспортивной школе, благодаря чему снялся в 32 фильмах в качестве каскадера. В начале 80-х он получил роль в нескольких фильмах о приключениях талантливого британского детектива: "Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Смертельная схватка" и "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Охота на тигра". В 1994 году Евграфова наградили званием заслуженного артиста.

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