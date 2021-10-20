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Три года без Марины Поплавской. Участники из Дизель шоу показали архивные фото актрисы

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"
20 октября, 15:18
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Октябрь 2018-го года разделил коллектив "Дизель шоу" на до и после. Его участники попали в страшное ДТП, в котором погибла артистка Марина Поплавская
Марина Поплавская погибла в ДТП три года назад
Марина Поплавская погибла в ДТП три года назад / Фото: Instagram

Сегодня исполняется ровно три года, как произошло ДТП на Житомирской трассе. Участники "Дизель шоу" продолжают деятельность коллектива и не забывают о своей коллеге.

У себя в Instagram актер "Дизель шоу" Евгений Сморигин поделился архивными фото Марины Поплавской.

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Ты всегда умела шутить и смеяться над собой! Твои образы и роли навсегда останутся в памяти многих поколений! Ты ушла, но обещала вернуться. Встретимся там…- написал актер.

Евгений Сморигин и Марина Поплавская
Евгений Сморигин и Марина Поплавская / Фото: Instagram

Евгений Сморигин и Марина Поплавская
Евгений Сморигин и Марина Поплавская / Фото: Instagram

Евгений Сморигин, Виктория Булитко, Марина Поплавская
Евгений Сморигин, Виктория Булитко, Марина Поплавская / Фото: Instagram

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Марина Поплавская
Марина Поплавская / Фото: Instagram

Яна Глущенко у себя в InstaStories опубликовала совместное селфи с Мариной Поплавской и Викторией Булитко.

Любимая Музя, три года без тебя. Ты всегда рядом с нами, мы чувствует твою поддержку. Ты наш ангел, – подписала фото актриса.

Скриншот: Instagram

Что известно о ДТП

20 октября 2018 года автобус с участниками шоу столкнулся с грузовиком. В результате ДТП четверо коллег Марины Поплавской получили различные травмы, а сама она погибла до приезда скорой помощи. Согласно информации СМИ, актриса сидела на переднем сидении автобуса, который столкнулся с грузовиком.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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