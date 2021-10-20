Три года без Марины Поплавской. Участники из Дизель шоу показали архивные фото актрисы

Сегодня исполняется ровно три года, как произошло ДТП на Житомирской трассе. Участники "Дизель шоу" продолжают деятельность коллектива и не забывают о своей коллеге.
У себя в Instagram актер "Дизель шоу" Евгений Сморигин поделился архивными фото Марины Поплавской.
Ты всегда умела шутить и смеяться над собой! Твои образы и роли навсегда останутся в памяти многих поколений! Ты ушла, но обещала вернуться. Встретимся там…- написал актер.
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Яна Глущенко у себя в InstaStories опубликовала совместное селфи с Мариной Поплавской и Викторией Булитко.
Любимая Музя, три года без тебя. Ты всегда рядом с нами, мы чувствует твою поддержку. Ты наш ангел, – подписала фото актриса.
Что известно о ДТП
20 октября 2018 года автобус с участниками шоу столкнулся с грузовиком. В результате ДТП четверо коллег Марины Поплавской получили различные травмы, а сама она погибла до приезда скорой помощи. Согласно информации СМИ, актриса сидела на переднем сидении автобуса, который столкнулся с грузовиком.
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