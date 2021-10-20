Помер актор Віктор Євграфов, який зіграв радянського Моріарті: причина смерті

Помер радянський актор і заслужений артист Росії Віктор Євграфов / Фото: Скріншот з YouTube

Відомо, що актор мав проблеми з серцево-судинною системою, тому смерть швидко наздогнала артиста – у нього відірвався тромб. Про це повідомляє Telegram-канал Mash.

Фото: Кадр з фільму "Шерлок Холмс"

Для колег Віктора Євграфова з кіностудії "Самарафільм" стало несподіванкою те, що життя актора так швидко перервалося:

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Повірити в це неможливо! Тільки вчора він зателефонував, просив зв'язатися з Самарським відділенням Спілки кінематографістів, щоб передати архіви. Віктор Іванович відновлювався після "корони". "Одужуйте, Вікторе Івановичу!" – говорили ми йому. "Та який там! Все, відлітаю я від вас", – він відповідав. Тільки нещодавно пили з ним шампанське на святкуванні Дня кіно і обговорювали його участь в нашому фільмі в ролі полковника жандармерії, – йдеться в повідомленні на YouTube-каналі кіностудії.

Похорони Віктора Євграфова пройдуть на батьківщині в Самарі, а саме на "Алеї акторів" міського кладовища. Дата, коли можна буде попрощатися з Євграфовим, ще не відома.

Що відомо про Віктора Євграфова

Віктор Євграфов народився 10 вересня 1948 року в родині військовослужбовців в селі Куйбишеве, що в Ростовській області. Закінчивши навчання в Російському інституті театрального мистецтва, 1976 року Євграфов дебютував у кіно. Одночасно з опинуванням акторського ремесла Віктор займався в кінноспортивній школі, завдяки чому знявся в 32 фільмах як каскадер. На початку 80-х він отримав роль в декількох фільмах про пригоди талановитого британського детектива: "Шерлок Холмс і доктор Ватсон: Смертельна сутичка" і "Пригоди Шерлока Холмса і доктора Ватсона: Полювання на тигра". 1994 року Євграфова нагородили званням заслуженого артиста.

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